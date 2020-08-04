熱爆了！企業捐款百萬 助中市大雅10所國中小裝冷氣

氣溫頻頻創新高，酷暑熱得讓人受不了，台中市政府今年編列1億元經費推動「清涼安心學習計畫」，提供學子舒適的學習環境。大雅區企業及民間共33個單位響應政策，集資捐贈558萬元補助大雅10所國中小裝設冷氣，今天舉行捐贈儀式。

台中市長盧秀燕表示，台中市師生數量約有40萬人，是全國第二多。市府自2018年開始推廣學校裝冷氣，至今年合計編列2億元裝設，感謝市議員吳顯森號召企業、里長、民間單位集資經費，提供大雅10所國中小裝設冷氣，市府會趁暑假儘快裝設完成。

盧秀燕說，為教導孩子飲水思源的觀念，冷氣機將貼上捐贈者姓名，讓孩子知道大雅人士的善心，好好學習、懂得幫助別人。此外，中央決定要幫全國學校裝冷氣，需要兩年以上的時間，市府會持續編列預算，加速冷氣裝設進度，提供更好的學習環境。

這次捐贈共有33個民間單位響應，合計558萬元，補助大雅、大華國中及大雅、大明、三合、上楓、汝鎏、陽明、文雅和六寶國小等10所國中小裝設冷氣。