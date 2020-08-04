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平山大排泡沫廢水抓到了 南投環保局開罰業者

中央社 / 南投縣4日電

民眾近日陳情，平山大排雨後常有白色泡沫及刺鼻異味，懷疑工廠趁雨天偷排污水，南投縣環保局追查發現是一家業者露天堆置大量廢容器，雨水將污染物帶進排水溝，將依法裁罰。

南投縣政府環境保護局今天表示，7月28日接獲民眾陳情指平山大排溪水充滿白色泡沫及刺鼻異味，當時立即派員循線往上游追查污染源並鎖定可疑工廠，經連日稽查蒐證，昨天午後降雨再次接獲民眾陳情，稽查人員立即直達可疑廠家外圍。

環保局指出，當場查獲地面逕流廢水夾帶清潔劑泡沫及油脂流入廠外水溝，稽查人員除採集排放口水樣送驗及拍照錄影存證，並進廠稽查違規事證。

環保局表示，這家工廠從事含有廢清潔劑、沙拉油等殘留污染物的廢容器回收處理，製程中使用清潔劑清洗回收廢塑膠容器，作業廢水雖收集進廠內廢水處理設施，並納管到南崗工業區污水處理廠，但廠內露天堆置大量廢容器，雨水沖刷廢容器，污染物流到地面，廢水夾帶泡沫及油脂溢流廠外溝渠，再流入平山大排。

環保局指出，這家工廠違法事證明確，已違反水污染防治法第18條、水污染防治措施及檢測申報管理辦法，將處新台幣1萬元到600萬元罰鍰。

環保局長方信雄說，工業區業者除應妥善收集處理製程作業廢水外，務必妥善管理存放的原料及廢料，收集處理廠區逕流廢污水，避免因雨水沖刷流到廠外造成環境污染，否則可依環保法令重罰。

污水

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