南投拚刺激觀光消費 刮五星飯店住宿券還能抽汽車
刺激觀光消費，南投縣政府今天宣布，24日起到指定店家消費滿額，並出示住宿南投收據，就可兌換刮刮卡，當場刮五星級飯店住宿券，登錄南投開立的發票還能抽電動機車、汽車。
振興三倍券上路後，各縣市推出方案吸引旅客消費，南投縣政府今天也召開記者會，公布全台時間最長的消費抽獎活動，即日起到12月20日，登錄自7月1日由南投縣開立的新台幣500元發票，每滿500元可獲一組抽獎序號，9月到12月抽獎，單月抽電動機車，雙月抽汽車，每月也抽知名遊戲機與家電，消費越多，序號越多。
南投縣副縣長陳正昇說，下半年來南投旅遊相當超值，除好康消費方案，也整合縣內至少60家觀光業者推出優惠，還可搭配縣府最新升級推出的「中台灣好玩卡」，一卡在手，省錢又省時，玩遍經典景點，歡迎旅客來南投玩，享受多元觀光資源與各項優惠。
此外，縣府觀光處表示，本月24日起到指定合作店家消費滿200元，並出示南投合法住宿憑證，即可兌換刮刮卡，獎項有南投多家高級飯店雙人住宿券、住宿折價券、福袋等，中獎率達50%，即刮即中，1人單店最多換10張，消費發票不得跨店兌換，限量發行5萬張。
觀光處表示，將陸續舉辦大型活動，如9月27日的日月潭萬人泳渡、10月9日到18日南投世界茶業博覽會、10月1日到4日南投巧克力咖啡節、南投街舞比賽、南投星空季等，10月1日更將邀長榮交響樂團到中興新村表演，舉辦大型中秋賞月活動。
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