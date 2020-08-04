影／高美濕地生態親子營免費報名秒殺 親子今同遊
台中市清水警分局今天舉辦高美濕地生態育樂親子營活動，全程免費，安排專家導覽高美濕地還可看表演，二梯次開放報名馬上額滿，200多人參加，參加的親子走在世界知名賞夕陽景點的濕地木棧道上聽解說，收穫豐富。
今天活動先安排魔術表演及川劇變臉秀，另有犯罪預防宣導和沙鹿光田醫院藥師進行反菸害宣導，參觀高美濕地遊客中心館內導覽、環形劇場、互動體驗區及親子闖關遊戲。
重頭戲是帶親子們到高美濕地木棧道上，聽濕地解說專家，生態導覽及濕地體驗，讓親子們了解生態及環境保護的重要性。
大台中警察之友會清水辦事處主任許玄岳表示，希望透過活動讓更多人認識高美濕地及生態環境；清水警分局長張啓祥表示，逢暑假期間，針對現階段警方執行之「青春專案」工作舉辦「高美濕地生態育樂親子營」，讓青少年能有健康的休閒活動。
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