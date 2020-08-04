台積電基金會助偏鄉教育 賴清德：推廣到外縣市

台積電慈善基金會去年開始與彰化縣政府合作辦理公益活動，也提供弱勢課後照顧資源，今天邀請副總統賴清德到彰化，了解基金會挹注資源關懷兒少的成果，台積電慈善基金會董事長張淑芬說，投入公益是要為弱勢者發聲，她願意走出來，走在第一步是希望更多愛心企業加入，讓下一代更好。

台積電慈善基金會長期關心偏鄉地區孩子學習困境，去年開始提供彰化秀水馬興社區課照班遠距教學的3C設備、食材物資，也找來在地企業提供技職經驗分享，讓學生學習技能，包括組裝電腦、維修冷氣、水電技術等，基金會的「一萬一戶急難救助」計畫，目前也照顧縣內14戶急難家庭，幫助邊緣戶翻身。

台積電慈善基金會今天做簡報，分享長期投入公益的成果，台積電多名志工也在場陪伴學童使用平板學習。

張淑芬說，做公益沒私心雖辛苦，但她所做的是幫助有愛心的團體找到安全的港口，今天找副總統來是希望分享基金會做的許多事，這只是一部分，基金會也做全省的老人，副總統有愛心，希望看到大家做的事也可以幫忙推廣、找企業家加入，做公益不為自己，是希望幫助趕不上時代的小孩、沒有聲音的人走出安全的路，以副總統的高度會做得更快。

賴清德表示，台積電慈善基金會建立一個公益平台，將公私愛心力量集結推動，內容以教育為主，包括多元、學科和技職，也把社會上資源整合進這個平台。