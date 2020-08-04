快訊

不斷更新／蘇震清、廖國棟、陳超明3立委收押 徐永明80萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電基金會助偏鄉教育 賴清德：推廣到外縣市

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
副總統賴清德今天到馬興社區了解台積電慈善基金會投注教育資源的成果。記者林敬家／攝影
副總統賴清德今天到馬興社區了解台積電慈善基金會投注教育資源的成果。記者林敬家／攝影

台積電慈善基金會去年開始與彰化縣政府合作辦理公益活動，也提供弱勢課後照顧資源，今天邀請副總統賴清德到彰化，了解基金會挹注資源關懷兒少的成果，台積電慈善基金會董事長張淑芬說，投入公益是要為弱勢者發聲，她願意走出來，走在第一步是希望更多愛心企業加入，讓下一代更好。

台積電慈善基金會長期關心偏鄉地區孩子學習困境，去年開始提供彰化秀水馬興社區課照班遠距教學的3C設備、食材物資，也找來在地企業提供技職經驗分享，讓學生學習技能，包括組裝電腦、維修冷氣、水電技術等，基金會的「一萬一戶急難救助」計畫，目前也照顧縣內14戶急難家庭，幫助邊緣戶翻身。

台積電慈善基金會今天做簡報，分享長期投入公益的成果，台積電多名志工也在場陪伴學童使用平板學習。

張淑芬說，做公益沒私心雖辛苦，但她所做的是幫助有愛心的團體找到安全的港口，今天找副總統來是希望分享基金會做的許多事，這只是一部分，基金會也做全省的老人，副總統有愛心，希望看到大家做的事也可以幫忙推廣、找企業家加入，做公益不為自己，是希望幫助趕不上時代的小孩、沒有聲音的人走出安全的路，以副總統的高度會做得更快。

賴清德表示，台積電慈善基金會建立一個公益平台，將公私愛心力量集結推動，內容以教育為主，包括多元、學科和技職，也把社會上資源整合進這個平台。

賴清德也說，過去擔任台南市長有機會和台積電慈善基金會合作，推動「孝道」，現在12年課綱也納入「孝道」內容，今天公益學習之旅，知道也身受期許能以副總統身分與台積電的公益精神一起打拚，這樣的愛心平台公私資源整合，有整合就不會有不足或重複、漏掉的部分，整套的系統未來可以推廣到其他縣市，幫助更多人。

台積電慈善基金會董事長張淑芬與彰化縣長王惠美今天到馬興社區，了解偏鄉學生學習狀況。記者林敬家／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬與彰化縣長王惠美今天到馬興社區，了解偏鄉學生學習狀況。記者林敬家／攝影
台積電慈善基金會今天邀請副總統賴清德到彰化分享基金會做的事。圖／台積電慈善基金會提供
台積電慈善基金會今天邀請副總統賴清德到彰化分享基金會做的事。圖／台積電慈善基金會提供
台積電慈善基金會董事長張淑芬（前右）今天邀請副總統賴清德（前中）到彰化，分享投注偏鄉教育資源的成果。圖／台積電慈善基金會提供
台積電慈善基金會董事長張淑芬（前右）今天邀請副總統賴清德（前中）到彰化，分享投注偏鄉教育資源的成果。圖／台積電慈善基金會提供
台積電慈善基金會今天在彰化馬興社區展現公私協力推動偏鄉教育的成果。記者林敬家／攝影
台積電慈善基金會今天在彰化馬興社區展現公私協力推動偏鄉教育的成果。記者林敬家／攝影

台積電 愛心 賴清德

延伸閱讀

追思李登輝 李大維：他是我公職生涯貴人

李登輝治喪大員 連戰、蕭萬長入列

福裕德澤 賴清德贈匾慶安宮

影／賴清德獻匾「福裕德澤」 掛英匾「霖雨濟度」右側

相關新聞

30年前一位「有錢的傻瓜」 為何負債也要在台中打造「未來社區」？

白錫旼，前台鼎建設董事長、台中東海藝術街「理想國社區」與知名建案「唐莊」催生者，也是彰化王功漁港與921震後南投福龜村協助再造者。在顯赫經歷之後，他經歷破產、離婚、官司纏身；但戲劇化的人生，絲毫未削減這位社會改造者的生命力。

女大生遭公車門夾頭 生日險變忌日

1名邱姓女大生昨晚搭台中客運304公車準備返家慶生，下車時疑司機未注意，脖子為車門所夾，但公車仍續行駛。邱女腦、脊椎恐受...

台積電基金會助偏鄉教育 賴清德：推廣到外縣市

台積電慈善基金會去年開始與彰化縣政府合作辦理公益活動，也提供弱勢課後照顧資源，今天邀請副總統賴清德到彰化，了解基金會挹注...

戴口罩能唱歌？盧秀燕視察KTV 坦言「防疫無法百分百自由」

台中市長盧秀燕下午到台中市一家KTV執行加強戴口罩和實聯制專案，當被問到戴著口罩唱歌聲音出得來嗎？她說，沒有辦法，防疫期...

盧秀燕努力有成 獲NGO日本榮譽動章

東亞地區首位「2020世界NGO日榮譽勲章」獲獎市長出爐！台中市長盧秀燕獲世界NGO日榮譽勲章頒獎，以表彰她在上任後建立台中與國際非政府組織的據點與平台，並鼓勵非政府組織參加各種國際交流計畫，促進民間

彰化八堡二圳水上屋繁榮市區半世紀 今成農田會燙手芋　

彰化縣二水鄉八堡二圳上面有30戶水上人家，門牌號碼編在員集路四段，屋主與承租戶認為開店做生意半世紀，對繁榮二水鄉有功，水...

影／廢檳榔改種印加果 南投栽種面積年增百公頃

國內近年興起種植印加果，南投縣配合檳榔園廢除政策，短短1年栽種面積增加上百公頃，並籌組全台首個印加果生產合作社，唯其因含...

中市和平區長8月22日補選 抽籤候選人號次今出爐

台中市和平區前區長林建堂涉及準收受賄賂罪及背信罪，遭公懲會撤職並停止任用1年，選委會預定8月22日進行補選，今天上午在和...

城隍爺生南投三地遶境出巡 林明溱：疫情不要再來

在縣長林明溱點放起馬炮，並親扶轎竹山城隍爺出巡遶境後，為今天草屯惠德宮及南投配天宮三地城隍爺，揭開出巡遶境祈福活動序幕，...

台中修正條文今年加倍查 加水站不實廣告最高罰1.5萬

台中市衛生局今天在市政會議提案，修正「台中市食品安全衛生管理自治條例草案」條文，要求加水站業者須在販賣地點明顯處，須張貼...

疫情蠢蠢欲動 盧秀燕：台中市重啓五大場域實名戴口罩

台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布，面對這波疫情蠢蠢欲動，今天下午將啟動「戴口罩及實名制檢查專案」針對電梯、補習班、電影院...

台灣第一鹽在台南鹽埕 「漬達人」快來報名

台南市南區區公所今年推出「漬鹽埕─鹽續‧埕經，生活技藝/記憶的挖掘」社造計畫，22日將由「尋找漬達人」競賽揭開序幕，今天...

熱門新聞

員林洋樓保安堂五千萬開賣 房仲: 盼找到好買家保存

新莊荒廢20年「池塘鬼屋」 市府抽乾積水、封閉出入口

颱風前夕開拆五股垃圾山 131家違建年底拆完

大型徵才8月5日頭份國小登場 1000職缺薪資上看60K

友善耕作有成卻苦惱紅冠水雞「鳥害」 學者這樣說

綠島居民火大！不滿搭不到船槓遊客 客輪公司加開2航班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。