戴口罩能唱歌？盧秀燕視察KTV 坦言「防疫無法百分百自由」

台中市長盧秀燕下午到台中市一家KTV執行加強戴口罩和實聯制專案，當被問到戴著口罩唱歌聲音出得來嗎？她說，沒有辦法，防疫期間不能100%自由。

盧秀燕說會執行戴口罩和實聯制專案，就是因為比利時工程師這個案子顯示出感染的來源很難被找出來，為了加強防疫，保障大家的健康才會執行這個專案。

她說，初期還是會以軟性的勸導來執行，並視情況來決定是否會進一步的趨嚴。

盧秀燕在KTV裡面連續看了3個包廂，當時3個包廂裡面的民眾唱歌時都還戴著口罩，他們被問到戴著口罩唱歌這樣子好嗎？都很配合地說「沒有問題，還都可以！」而且口罩都是他們自己帶來的。

盧秀燕在每一個包廂都同樣地再次的叮嚀，希望大家在公共場合要保持適當的社交距離，如果距離太近，還是必須要戴上口罩。

盧秀燕自己在進入KTV時，都依規定簽名而且量體溫和留下實名制的資料。