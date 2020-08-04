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戴口罩能唱歌？盧秀燕視察KTV 坦言「防疫無法百分百自由」

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市長盧秀燕前往ktv市查時發現民眾都戴著口罩唱歌。記者黃寅/攝影
台中市長盧秀燕前往ktv市查時發現民眾都戴著口罩唱歌。記者黃寅/攝影

台中市長盧秀燕下午到台中市一家KTV執行加強戴口罩和實聯制專案，當被問到戴著口罩唱歌聲音出得來嗎？她說，沒有辦法，防疫期間不能100%自由。

盧秀燕說會執行戴口罩和實聯制專案，就是因為比利時工程師這個案子顯示出感染的來源很難被找出來，為了加強防疫，保障大家的健康才會執行這個專案。

她說，初期還是會以軟性的勸導來執行，並視情況來決定是否會進一步的趨嚴。

盧秀燕在KTV裡面連續看了3個包廂，當時3個包廂裡面的民眾唱歌時都還戴著口罩，他們被問到戴著口罩唱歌這樣子好嗎？都很配合地說「沒有問題，還都可以！」而且口罩都是他們自己帶來的。

盧秀燕在每一個包廂都同樣地再次的叮嚀，希望大家在公共場合要保持適當的社交距離，如果距離太近，還是必須要戴上口罩。

盧秀燕自己在進入KTV時，都依規定簽名而且量體溫和留下實名制的資料。

在包廂裡當民眾看到她前往，紛要求跟她合影，甚至要求她唱歌，但是盧秀燕以現在還在工作中為由，只接受合影，沒有接受唱歌的請求。但是她也祝福一位慶祝生日的女市民「生日快樂」。

台中市長盧秀燕前往ktv視察時，發現民眾都戴著口罩唱歌。記者黃寅/攝影
台中市長盧秀燕前往ktv視察時，發現民眾都戴著口罩唱歌。記者黃寅/攝影
台中市長盧秀燕到ktv視察時，應民眾要求合影。記者黃寅/攝影
台中市長盧秀燕到ktv視察時，應民眾要求合影。記者黃寅/攝影

口罩 盧秀燕 KTV

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