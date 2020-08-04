我坐在東海藝術街商圈的古董店中，聽著70歲的白錫旼談起往事。

白錫旼，前台鼎建設董事長、台中東海藝術街「理想國社區」與知名建案「唐莊」催生者，也是彰化王功漁港與921震後南投福龜村協助再造者。在顯赫經歷之後，他經歷破產、離婚、官司纏身；但戲劇化的人生，絲毫未削減這位社會改造者的生命力。

大一時，白錫旼看到一幅非洲飢餓小女孩張著大眼的照片，斗大的標題寫著：「給我牛奶和麵包，我也會很可愛」，使他心中有很大的觸動。

從此，他每年都會問東海建築系的老師：「如何用建築圓我改造社會的夢?」他們不是直接告訴白錫旼「你慢慢就會忘了你的夢」，而是說「教育有意義」，「東海建築系『讓學生自己找答案』的訓練，使我不斷思考該如何圓夢。」

1988年之前，東海藝術街有近2,000戶社區，空屋率卻高達7成。治安不良加上住屋殘破不堪，這裡三幢屋價相加還不到100萬。

前台鼎建設董事長白錫旼是台中東海藝術街「理想國社區」的催生者。圖片來源：白曛綾 白錫旼當時還不到40歲，曾擔任遠太關係企業副總經理的他，評估自己已累積相當經營管理經驗，決定實現夢想。

白錫旼號召7、8位大學同班同學，帶著學弟妹們企圖以藝術造鎮，一圓「理想國」的夢（註1）。當時，他的工作伙伴、建築師丘樹雄引薦高清愿的姪女高靜玉，帶台南同鄉吳森堯和一群人來支持這個大夢。

「他們心胸開闊眼界亦遠，是這一群有錢的、了不起的、可遇不可求的、令我深深敬佩的『儍瓜』，支持我們來圓一個遙遠的夢！」白錫旼說。

白錫旼運用圍棋中「白棋包圍黑棋」的策略：外在環境，以生活機能健全的新社區為白棋，翻轉殘破的舊社區；內部環境，則邀生命力旺盛的藝術家和思想家進駐，為社區注入新生命。

理想國原本是個不被看好的夢，白錫旼卻在短時間內就成功改造東海藝術街社區。儘管他因為走得快又急，導致負債累累；但他推動的「社區自發性經營」理念，也使「理想國」成為全國知名的社區。

暨「理想國」之後，白錫旼仍繼續改造社會的志業。1995年他協助彰化王功漁港再造（註2），921震後協助南投福龜村重建，卻無意間捲入政治鬥爭引來官司纏身，10年後才獲判無罪。

「我用太多心在讓理想國既有的2,000戶衰敗社區活化，使成本墊得太高；村子活了，我卻死了。」他說，但爾後下鄉歷練王功漁港和福龜村的社區營造，感覺慢慢找出途徑，「終於知道如何給那小女孩牛奶跟麵包了」。

1995年還是台灣推動社區營造啟蒙階段，為舉辦文藝季，彰化王宮（現名王功）的五個宮廟集資300萬元、農會也提供20萬個雞蛋，社區民眾因此提供更多資源與資金參與，使濱海17號公路塞車數公里，數萬人擠滿大街小巷。

白錫旼知道，儘管眾人尚不知何謂社造，但只要能感動人，就能啟動地方再造。

而南投的福龜村再造，儘管一年100多次會議，但願意提供土地無償使用的人數，遠超過既有政府預算能推動的工作量。白錫旼更由此得到印證：有居民參與，地方社會建設決策過程只要透明、公開、公平、公正，後續就能快速發展，也能得到認同。

中原大學室內設計系特聘教授陳其澎，曾為文如此形容理想國社區和白錫旼：「『理想國』早已不僅是一個建築個案的名稱，而是一個社區營造的代名詞。而身為主事者的白錫旼扮演著先行者的角色，說他是啟開台灣社區營造的鼻祖也不為過。」（註3）

此外，「理想國」的基因，早已悄悄進駐跟白錫旼一起奮鬥的青年工作夥伴。建築師姜樂靜入社會第一份工作，就是理想國建案。

她說，當時一同參與理想國的年輕人知道理想不遠、也不昂貴；台中地區建設公司往後的產品與企業文化，也受當年開枝散葉的夥伴所影響（註4）。2017年姜樂靜設計的台中第一棟社會住宅，就命名為「青年理想國」（註5）。

往事雖曾一度讓他心念俱灰，但談到理想，他的言談間又充滿光輝與活力，「從18歲到現在，這50年來我的堅持始終來自於『想給一個非洲小女孩麵包』，若沒有這樣卑微的理想支撐，我就活不下去了！」

白錫旼始終堅持「初發之心」的人生，著實令人感動。期待他在台灣這塊土地上持續播下社區改造種子，並於未來城鄉中開花結果，建構出讓人傳頌的桃花源。

「全文轉載自未來城市(30年前一位「有錢的傻瓜」，為何負債也要在台中打造「未來社區」？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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