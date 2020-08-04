台中搜救犬鐵雄 獲盧秀燕授階2線1星

台中市消防局搜救犬「鐵雄」，在亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證通過複試，台中市長盧秀燕今天在市政會議中公開授階，她說，這是全國第一隻官階2線1星的搜救犬。

家中也有養狗的盧秀燕，在為「鐵雄」授階典禮中，頻頻比出大拇指，稱讚「鐵雄」的傑出表現，「鐵雄」也友善親了盧秀燕臉頰，可愛模樣萌翻與會人士，盧秀燕肯定搜救犬都是「台中好狗狗」，要好好照顧讓牠們「罐罐吃得夠」。

台中市消防局表示，搜救犬認證最高殿堂MRT（Mission Readiness Test，搜救犬隊國際任務測驗）是全世界搜救隊伍積極參與的認證活動，消防署於去年舉辦亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證，搜救犬必須不分日夜在36小時內完成瓦礫場、土石流區、隧道等7個場地搜索，並且找到7成以上的受困民眾，才算通過考驗。

消防局指出，台灣去年共有6隻通過此認證的搜救犬授階，其中隸屬於台中市消防局的拉不拉多犬「鐵雄」通過複試，授予2線1星，也是全國第一。

消防局表示，感謝關務署緝毒犬中心提供優良犬隻讓消防局培訓，搜救犬得具有聯合國認證，訓練並不容易，並通過重重考驗才能成為符合標準的搜救犬。而按照搜救類別不同，有各種不同的搜救犬，「鐵雄」屬於瓦礫倒塌建築物的搜救犬，也曾在2018年花蓮地震中，在瓦礫堆中發現生存者，順利搜救受困民眾。

盧秀燕在授階時表示，「鐵雄」是全國第一隻晉升2線1星的搜救犬，牠是長官，感謝搜救犬在災難搜救中努力救人的英勇表現。