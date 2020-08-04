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盧秀燕努力有成 獲NGO日本榮譽動章

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

東亞地區首位「2020世界NGO日榮譽勲章」獲獎市長出爐！台中市盧秀燕獲世界NGO日榮譽勲章頒獎，以表彰她在上任後建立台中與國際非政府組織的據點與平台，並鼓勵非政府組織參加各種國際交流計畫，促進民間外交。

早在2010年波羅的海非政府組織論壇，即有12個國家推動承認世界NGO日；2014年2月27日於波芬蘭成立，歐盟、北歐理事會、聯合國、聯合國教科文組織、與數百個非政府組織領袖及代表，齊聚芬蘭，共同慶祝國際NGO日成立。

自今年開始，為表彰在公民社會和非營利部門工作中發揮重要角色，並讓民眾更認識世界NGO日、以及對推動NGO有貢獻的市長及NGO領導人，NGO日組織決定每年在227這一天，頒贈給獲獎人NGO日榮譽勲章。台中市社會局指出，今年頒發兩座市長獎與一座個人獎，因疫情關係，遲至近日才將獎座運抵台灣。

NGO日創辦人MarcisLiorsSkadmanis表示，台中市共有3900多個NGO，盧秀燕上任後，持續推動非政府組織工作，建立NGO服務平台，如今年2月台中舉辦台灣燈會，動員約5000名當地與國際志工；市府並鼓勵NGO組織參加國際交流計畫。世界NGO日組織感謝盧秀燕與市府團隊之努力，今年決定頒給盧。

曾經自費參加過兩次聯合國地球高峰會的東海大學環工系退休教授陳炳煌對盧秀燕的獲獎，給予高度肯定。他認為，地方政府重視NGO組織與國際的交流聯繫，是推動台灣參與國際組織重要的一環。2012年他參加聯合國在里約舉辦的地球高峰會，還還見到台中市副市長蔡炳坤親自率團參加。

陳炳煌表示，10年舉辦一次的地球高峰會受到各國重視，每次都有100多個各國領袖與會。討論主題包括環境、經濟、勞工、婦女及地方政府效能等議題。台灣雖無法參加聯合國其他許多重要會議，但卻可以民間團體、NGO名義參加地球高峰會；他期望市府也能重視兩年後於2022年舉辦的第四次地球高峰會。

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聯合國 盧秀燕 台中市

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