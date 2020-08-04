彰化八堡二圳水上屋繁榮市區半世紀 今成農田會燙手芋　

彰化縣二水鄉八堡二圳上面有30戶水上人家，門牌號碼編在員集路四段，屋主與承租戶認為開店做生意半世紀，對繁榮二水鄉有功，水上屋既沒妨礙灌溉水流，也沒危險性，希望水利會國有化之後，繼續保留房屋；今天彰化農田水利會總幹事劉淑華表示，水利會改制公務機關之後，再依國家法規處理。

依據現行農田水利會灌溉排水管理要點，灌溉渠道不可搭建建物。今年10月1日農田水利會將改制為農田水利署，從民間團體變成公務機關，二水鄉地方人士關切八堡二圳水上屋的處境；鄉長蘇界欽說，2017年當時鄉長許文耀曾召開協調會，討論多次，因歷史淵源、人民財產和政府法令糾葛難以釐清，全案無疾而終，鄉公所非權責單位，未來應回歸權責單位和法制面處理。

承租水上屋經營批發零售雜貨的住戶表示，相傳50年前二水鄉地方有力人士希望地方商業興盛，市街熱鬧，透過當時鄉長向剛就任台灣省主席的二水子弟謝東閔提議，在八堡二圳搭建水上屋開店鋪，把省道來往人潮帶進員集路，結果真的在灌溉渠道上面蓋了數十間房間。

多名承租水上屋的住戶都說，30間水上屋位於二水鄉黃金地段，至少有5名屋主，房租逐年調整，光文路與員集路四段的路口，租金最貴。一名承租戶屈指算了算，說租屋做生意近50年，按照現今物價換算，他繳了快700萬元租金，因房屋屬於違建，他和別的承租者都沒買，每月付租金做買賣，能租多久就住多久。

水上屋店面是員集路四段，後門緊臨過圳路，每間屋前屋後各有2至3坪畸零地，一名70多歲的屋主被問到水利會國有化，如果政府收回河川行水區土地，水上屋所有權人如何因應的問題，屋主非常不高興，頻頻反問：「那怎麼樣？八堡二圳兩側有很多私人土地，政府憑什麼收回？想收回，大家來談！」

承租中段水上屋的住戶表示，為何在八堡二圳上面蓋房子，已無人知道真相，屋主也不願透露，當地居民傳說二水鄉公所曾與屋主簽訂20年租金，鄉公所改朝換代，忘了租約屆期，到今年逾期約30年，有行政疏失之嫌，水利會國有化之後若要收回八堡二圳行水區，二水鄉公所應與屋主、承租戶協調，給予合理補償。

農田水利會總幹事劉淑華說，2017年協調時，房屋所有權人聲稱當初與公部門簽約才蓋八堡二圳水上屋，若要拆除，政府應合理價購及補償，但拿不出任何合約，後來開了幾次會，雙方意見都沒交集。