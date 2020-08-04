快訊

直播／今增1例新冠肺炎境外移入 菲律賓普篩後第10例現蹤

父親一怒掌摑 美魔女羅霈穎變「東區羅姐」致富傳奇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化八堡二圳水上屋繁榮市區半世紀 今成農田會燙手芋　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣八堡二圳上面搭建水上屋，歷經九二一地震，完好如初。記者簡慧珍／攝影
彰化縣八堡二圳上面搭建水上屋，歷經九二一地震，完好如初。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二水鄉八堡二圳上面有30戶水上人家，門牌號碼編在員集路四段，屋主與承租戶認為開店做生意半世紀，對繁榮二水鄉有功，水上屋既沒妨礙灌溉水流，也沒危險性，希望水利會國有化之後，繼續保留房屋；今天彰化農田水利會總幹事劉淑華表示，水利會改制公務機關之後，再依國家法規處理。

依據現行農田水利會灌溉排水管理要點，灌溉渠道不可搭建建物。今年10月1日農田水利會將改制為農田水利署，從民間團體變成公務機關，二水鄉地方人士關切八堡二圳水上屋的處境；鄉長蘇界欽說，2017年當時鄉長許文耀曾召開協調會，討論多次，因歷史淵源、人民財產和政府法令糾葛難以釐清，全案無疾而終，鄉公所非權責單位，未來應回歸權責單位和法制面處理。

承租水上屋經營批發零售雜貨的住戶表示，相傳50年前二水鄉地方有力人士希望地方商業興盛，市街熱鬧，透過當時鄉長向剛就任台灣省主席的二水子弟謝東閔提議，在八堡二圳搭建水上屋開店鋪，把省道來往人潮帶進員集路，結果真的在灌溉渠道上面蓋了數十間房間。

多名承租水上屋的住戶都說，30間水上屋位於二水鄉黃金地段，至少有5名屋主，房租逐年調整，光文路與員集路四段的路口，租金最貴。一名承租戶屈指算了算，說租屋做生意近50年，按照現今物價換算，他繳了快700萬元租金，因房屋屬於違建，他和別的承租者都沒買，每月付租金做買賣，能租多久就住多久。

水上屋店面是員集路四段，後門緊臨過圳路，每間屋前屋後各有2至3坪畸零地，一名70多歲的屋主被問到水利會國有化，如果政府收回河川行水區土地，水上屋所有權人如何因應的問題，屋主非常不高興，頻頻反問：「那怎麼樣？八堡二圳兩側有很多私人土地，政府憑什麼收回？想收回，大家來談！」

承租中段水上屋的住戶表示，為何在八堡二圳上面蓋房子，已無人知道真相，屋主也不願透露，當地居民傳說二水鄉公所曾與屋主簽訂20年租金，鄉公所改朝換代，忘了租約屆期，到今年逾期約30年，有行政疏失之嫌，水利會國有化之後若要收回八堡二圳行水區，二水鄉公所應與屋主、承租戶協調，給予合理補償。

農田水利會總幹事劉淑華說，2017年協調時，房屋所有權人聲稱當初與公部門簽約才蓋八堡二圳水上屋，若要拆除，政府應合理價購及補償，但拿不出任何合約，後來開了幾次會，雙方意見都沒交集。

彰化農田水利會組長陳耀釧也說，八堡二圳員集路四段水上屋的屋主和住戶繳納房屋稅、合法接水接電，過去協調拆除來整治灌溉水域都不成，全案將待水利會改制後再討論。

彰化縣二水鄉市區空照圖，顯示八堡二圳（左上圓圈標示）流經員集路四段有一排水上屋，跨越光文路到溝邊巷。記者簡慧珍／翻攝
彰化縣二水鄉市區空照圖，顯示八堡二圳（左上圓圈標示）流經員集路四段有一排水上屋，跨越光文路到溝邊巷。記者簡慧珍／翻攝

農田水利會 違建

延伸閱讀

彰化大埔派出所啟用 補足南區警政治安服務

彰化租屋補助申請 不用遷戶籍

非營利幼兒園好夯 彰化再增5間

致命交叉路口！彰化1周車禍4人亡 警方交通大執法

相關新聞

30年前一位「有錢的傻瓜」 為何負債也要在台中打造「未來社區」？

白錫旼，前台鼎建設董事長、台中東海藝術街「理想國社區」與知名建案「唐莊」催生者，也是彰化王功漁港與921震後南投福龜村協助再造者。在顯赫經歷之後，他經歷破產、離婚、官司纏身；但戲劇化的人生，絲毫未削減這位社會改造者的生命力。

女大生遭公車門夾頭 生日險變忌日

1名邱姓女大生昨晚搭台中客運304公車準備返家慶生，下車時疑司機未注意，脖子為車門所夾，但公車仍續行駛。邱女腦、脊椎恐受...

盧秀燕努力有成 獲NGO日本榮譽動章

東亞地區首位「2020世界NGO日榮譽勲章」獲獎市長出爐！台中市長盧秀燕獲世界NGO日榮譽勲章頒獎，以表彰她在上任後建立台中與國際非政府組織的據點與平台，並鼓勵非政府組織參加各種國際交流計畫，促進民間

彰化八堡二圳水上屋繁榮市區半世紀 今成農田會燙手芋　

彰化縣二水鄉八堡二圳上面有30戶水上人家，門牌號碼編在員集路四段，屋主與承租戶認為開店做生意半世紀，對繁榮二水鄉有功，水...

影／廢檳榔改種印加果 南投栽種面積年增百公頃

國內近年興起種植印加果，南投縣配合檳榔園廢除政策，短短1年栽種面積增加上百公頃，並籌組全台首個印加果生產合作社，唯其因含...

中市和平區長8月22日補選 抽籤候選人號次今出爐

台中市和平區前區長林建堂涉及準收受賄賂罪及背信罪，遭公懲會撤職並停止任用1年，選委會預定8月22日進行補選，今天上午在和...

城隍爺生南投三地遶境出巡 林明溱：疫情不要再來

在縣長林明溱點放起馬炮，並親扶轎竹山城隍爺出巡遶境後，為今天草屯惠德宮及南投配天宮三地城隍爺，揭開出巡遶境祈福活動序幕，...

台中修正條文今年加倍查 加水站不實廣告最高罰1.5萬

台中市衛生局今天在市政會議提案，修正「台中市食品安全衛生管理自治條例草案」條文，要求加水站業者須在販賣地點明顯處，須張貼...

疫情蠢蠢欲動 盧秀燕：台中市重啓五大場域實名戴口罩

台中市長盧秀燕今天在市政會議宣布，面對這波疫情蠢蠢欲動，今天下午將啟動「戴口罩及實名制檢查專案」針對電梯、補習班、電影院...

台灣第一鹽在台南鹽埕 「漬達人」快來報名

台南市南區區公所今年推出「漬鹽埕─鹽續‧埕經，生活技藝/記憶的挖掘」社造計畫，22日將由「尋找漬達人」競賽揭開序幕，今天...

草屯農會跨足長照 推綠色療育

農會多元化，提供服務也更貼心；南投縣草屯鎮農會成立縣內唯一的「綠色照顧站」，每周規畫綠色療育課程，解決周邊鄰里沒有社區照...

彰化租屋補助申請 不用遷戶籍

彰化人口外移嚴重，縣長王惠美要留住青年，推出「整合住宅補貼方案」，8月4日起開辦，擴大補貼對象，且受理方式更彈性，租金補...

熱門新聞

員林洋樓保安堂五千萬開賣 房仲: 盼找到好買家保存

桃市涵洞道路豪雨積水1米 小貨車司機淹水棄車惹民怨

影／暴雨狂炸北投 水溝冒水、涵洞淹到車都過不了

新莊荒廢20年「池塘鬼屋」 市府抽乾積水、封閉出入口

颱風前夕開拆五股垃圾山 131家違建年底拆完

大型徵才8月5日頭份國小登場 1000職缺薪資上看60K

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。