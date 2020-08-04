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中市和平區長8月22日補選 抽籤候選人號次今出爐
台中市和平區前區長林建堂涉及準收受賄賂罪及背信罪，遭公懲會撤職並停止任用1年，選委會預定8月22日進行補選，今天上午在和平區公所抽出和平區長補選號次，三位參選人在支持者的陪同下現身，抽籤結果林建堂妻子林蔣雪霞1號、曾任里長的吳萬福2號、台灣民眾黨參選人張瑞紘3號。
和平區是台中29區面積最遼闊的行政區，有平等、梨山、博愛、天輪等8個里，選舉人數9000多人。和平區長辦理補選，競爭激烈，目前林建堂妻子林蔣雪霞及公所退休、曾任里長的吳萬福已登記參選，曾是國民黨籍的張瑞紘也披上台灣民眾黨戰袍登記參選。
林蔣雪霞表示，1號象徵「一馬當先、一定當選」，也代表唯一女性，希望當選可以爭一口氣，洗清先生的不白之冤，也完成先生要做而尚未完成的工作。吳萬福則說，2號代表勝利。
張瑞紘今天在立委高虹安陪同下前往抽籤，張瑞紘說，抽中3號代表他的三支劍理念，分別為「公開清廉透明開放」、「首都經驗和平實現」、「共創原鄉新政治」，希望藉此讓和平改變看的見。
台中市民政局表示，林建堂於2014年底當選區長前曾向地方王姓人士募款，並承諾當選後，區公所機要秘書職務由其舉薦，涉及準收受賄賂罪；另在2007年時以自己名義借名登記土地，後於2017年否認借名登記並主張土地權利為依法購得，拒絕返還土地而涉及背信罪。
林建堂去年6月經監察院彈劾通過並送公懲會，公懲會於5月25日公告撤職，並停止任用1年，市府依法派員代理，代理人員應以山地原住民為限，經通盤考量後，派任具有行政經驗的民政課長古志偉代理。因林建堂擔任區長未滿2年，依規定應自林建堂去職之日起3個月內完成補選，預定8月22日進行補選。
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