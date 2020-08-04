城隍爺生南投三地遶境出巡 林明溱：疫情不要再來

在縣長林明溱點放起馬炮，並親扶轎竹山城隍爺出巡遶境後，為今天草屯惠德宮及南投配天宮三地城隍爺，揭開出巡遶境祈福活動序幕，林明溱說，他虔誠向城隍爺祈福，讓縣民大眾都能健康賺錢過好日子，庇佑未來疫情不在南投縣發生，讓縣內觀光、經濟、就業各方面都能大發展。

竹山鎮靈德廟城隍爺神尊已有189年歷史，主委林信雄指出，城隍神尊是清道光11年，先人從福州都城隍廟奉請來台，已庇佑竹山在地人走過三甲子的歲月，農曆6月15日歡慶千秋聖誕，廟方舉辦盛大城隍爺出巡遶境祈福活動，在地數十間廟宇眾神尊共襄盛舉，一同庇佑闔境平安。

林明溱說，今天適逢竹山靈德廟城隍爺千秋聖誕，廟方執事人員及信眾非常虔誠熱情為城隍爺盛大祝壽，並敦請城隍神尊出巡遶境，庇佑竹山及南投縣闔境平安順利，疫情早日消弭，全縣無災民眾家庭幸福美滿都能過快樂的日子，他更特別祈求城隍爺庇佑南投縣政推動一切平安順遂。

城隍爺出巡遶境是「城隍爺生」慶典的重頭戲，今天上午竹山靈德廟率先出發，縣長林明溱點燃第三響起馬炮，規模盛大的眾神將陣頭、城隍爺等神尊鑾轎巡序起程出巡，隨著震天價響的隆隆炮聲傳出，城隍爺神尊鑾轎，也在七爺、八爺等眾神將及神轎華蓋前導下，遶境竹山全鎮祈福，民眾也虔誠設香案祭拜祈求城隍爺保庇佑。