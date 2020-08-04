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台灣第一鹽在台南鹽埕 「漬達人」快來報名

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區區公所挖掘生活記憶，舉辦「尋找漬達人」競賽。圖／翻攝畫面
台南市南區區公所挖掘生活記憶，舉辦「尋找漬達人」競賽。圖／翻攝畫面

台南市南區區公所今年推出「漬鹽埕─鹽續‧埕經，生活技藝/記憶的挖掘」社造計畫，22日將由「尋找漬達人」競賽揭開序幕，今天起至8月18日開放報名，競賽限定南區居民參加。

區長蔡秀琴表示，「尋找漬達人」競賽在好閒人生咖啡館舉行，屆時將開放各地民眾現場試吃，投票選出『漬達人』，快推薦擅長醃漬的親朋好友，或是毛遂自薦，讓更多人知道鹽埕地區的漬達人。

台南市南區的鹽埕是台灣曬鹽業的發源地，但是現今的鹽埕已不復往日的光景，鹽業的痕跡已經很難在鹽埕看見了。曬鹽的生活僅存在社區耆老回憶中，在過去鹽文化生活中所保存的是家戶的技藝「漬文化」，而在過去生活物資匱乏的時代，醃製的生活技能是幾乎每個人都會的，家戶也都有自己的「醃漬手路」，漬文化是鹽文化生活中所衍生的重要生活記憶，希望藉由這場競賽找出鹽埕醃漬的技藝，牽起地方民眾的認同感與成就感，以及鹽埕漬入更多的故事。

「尋找漬達人」競賽相關活動內容請至南區區公所官網或粉絲頁詳閱、取得活動簡章，參賽者將報名表、鹽漬作品簡介表格郵寄、傳真或是親送至南區區公所人文課鄭小姐收。郵寄或傳真報名寄出後請致電06-2910126#322 鄭小姐確認是否收件。

台南市南區區公所官網: https://www.tnsouth.gov.tw。南區區公所facebook粉絲頁: https://reurl.cc/z8xm6Q。郵寄地址: 70261台南市南區明興路二號傳真: 06-2630457。

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