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員林洋樓保安堂五千萬開賣 房仲: 盼找到好買家保存
彰化縣員林市80多年歷史的曾家洋樓古厝保安堂最近傳出要賣，開價5千多萬元，引發關注，有民眾耽心不知會不會被拆，接受委託的業者張經理表示，這是一幢非常美的建築，實在很適合當文青咖啡等文創商場使用，他也非常希望能找到好買家，把美麗建物保存下來。
曾家洋樓保安堂位於員林市區民生路旁巷弄內，是日據時期昭和11年（1936年）由保安堂醫院院長曾春泉所建，是融合古典與現代主義建築風格，還有幾何圖形窗格，建築非常大器華麗。
不過最近傳出曾家子孫要開賣，開價5700多萬元，建築物共4樓，總地坪是221坪，引發地方關注，有民眾耽心會被拆除，蓋新大樓，也有網友說，如果成為文青咖啡多好啊。
接受委託販售的張經理說，這是一幢非常珍貴的人文老宅，很難找到如此大器又有特色的建築，工藝真的很好，外牆抿石子經過這麼久的歲月洗禮，全都沒有損壞，這種技術現在沒有幾個人會做了，他很希望能為業主找到有獨特眼光的買家。
張經理說，這幢老建築非常適合做文創商用，開文青咖啡是首選，目前已有二組有意願的買家接洽中，由於開價較高，買家甚至希望集資找合夥人一起買下，他也很希望好好珍惜此幢建築，讓這幢建築保存下來。
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