聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中免費公車負擔重 議員建議限定市民

聯合報 / 記者陳秋雲／台中報導
台中公車優惠政策，台中審計處認為預算越來越多，搭乘人次卻未見成長，應檢討了。記者陳秋雲／攝影
台中公車優惠政策，台中審計處認為預算越來越多，搭乘人次卻未見成長，應檢討了。記者陳秋雲／攝影

台中市民國2011年推出免費8公里公車政策，原訂捷運綠線通車後「落日」，現任市長加碼，10年來經費成長16倍，今年30億元補貼客運業者。台中審計處指出，從2015年開始，市區公車搭乘人次達1億3248萬，隨後成長趨緩，去年比前年少254 萬人次， 建議市府該衡量財政、檢討免費公車政策。藍綠議員大多贊成檢討，希望優惠限定台中人。

台中市交通局表示，考量整體運輸發展及市府財政負擔，在捷運綠線即將通車之際，已開始滾動檢討公車政策，期使市府經費更有效運用。

台中推「公車優惠」全國全好康，從2011年月6月開始實施前8公里免費，2012年公車搭乘人次全年約8150萬人次，隨後每年成長約20萬人，直到2015年搭乘人次破1.3億，6年來搭乘人次成長趨緩。市府100年編列1.81億元補貼公車業者，至今年經費暴增為30.05億元，預算增長16倍。

這6年來，前市長林佳龍加碼把免費8公里延長到10公里免費，現任市長盧秀燕更加碼雙十公車政策，免費10公里且坐再遠最多再收10元，審計處指出，免費乘車預算逐年攀升，但搭乘人次卻不升反降，建議市政府是時候檢討公車政策。

藍綠議員多贊成訂「落日條款」不要讓免費公車政策淪為大錢坑。楊正中指出，台中市未來還要執行捷運藍線等軌道建設，地方須自籌經費龐大，他擔心排擠未來建設預算，捷運綠線初期營運每年平均要虧10億，光交通運輸補貼一年要花40億公帑，負擔沉重。

民進黨議員曾朝榮也建議，台中市免費公車優惠應限定市民。交通局表示，因應捷運綠線今年底將通車營運，交通局已在研議市民、非市民搭車模式，檢討財務狀況，作為規劃參考。

另交通局將持續檢討各行政區之間的公車服務路線，針對重疊性高且冗長路線作合理分配，提高搭乘使用率，減少虧損補貼。

公車 捷運 台中市

延伸閱讀

議員籲台中免費公車限市民優惠 盧秀燕考慮調整

桃園21條樂活巴 今起轉型收費公車

為紓解塞車 桃園八德延平路延伸和強路新闢道路通車

林佳龍宣布：台中捷運綠線審查通過延伸大坑、彰化

相關新聞

女大生遭公車門夾頭 生日險變忌日

1名邱姓女大生昨晚搭台中客運304公車準備返家慶生，下車時疑司機未注意，脖子為車門所夾，但公車仍續行駛。邱女腦、脊椎恐受...

管車不管人！南投夢谷瀑布仍塞爆 禁下水被無視

南投縣仁愛鄉夢谷瀑布今年入夏湧進爆量人車，衍生交通、垃圾及水域安全等問題，引發居民不滿，地主心累一度公告封路，經公所協調...

台中免費公車負擔重 議員建議限定市民

台中市民國2011年推出免費8公里公車政策，原訂捷運綠線通車後「落日」，現任市長加碼，10年來經費成長16倍，今年30億...

草屯農會跨足長照 推綠色療育

農會多元化，提供服務也更貼心；南投縣草屯鎮農會成立縣內唯一的「綠色照顧站」，每周規畫綠色療育課程，解決周邊鄰里沒有社區照...

彰化租屋補助申請 不用遷戶籍

彰化人口外移嚴重，縣長王惠美要留住青年，推出「整合住宅補貼方案」，8月4日起開辦，擴大補貼對象，且受理方式更彈性，租金補...

非營利幼兒園好夯 彰化再增5間

「非營利幼兒園」近年大受歡迎，台中市109學年度公共化幼稚園將一口氣增加9所非營利幼兒園、共57班，開辦園數與班級數創歷...

員林洋樓保安堂五千萬開賣 房仲: 盼找到好買家保存

彰化縣員林市80多年歷史的曾家洋樓古厝保安堂最近傳出要賣，開價5千多萬元，引發關注，有民眾耽心不知會不會被拆，接受委託的...

影／走進蝶舞世界 台一農場「蝴蝶迷宮」開幕

南投縣埔里鎮曾享「蝶鎮」之稱，當地台一生態休閒農場為再現當年風華，耗時5個月在園內栽種上萬株食草及蜜源植物，營造棲地吸引...

藍爸爸捐100萬挹注中市兒少帳戶 孩童：以後也要助人

社會企業家藍正雄先生長期關懷兒少，連續10年與台中市政府合作，籌劃系列關懷兒少活動，今年更捐贈新台幣100萬元，支持社會...

南瑤宮笨港進香今置天台 回鑾將發虎爺靈符保平安

原定今年3月下旬展開的南瑤宮庚子年「二媽五」笨港進香，因新冠肺炎疫情影響延期舉行，6月間再向媽祖擲筊請示，獲准於8月7日...

電子巡邏箱像打卡限制行動？台中部分守望相助隊反對

「電子巡邏箱」是趨勢，逐漸取代傳統巡邏箱紙本簽名，台中率先推動，全市231隊有136隊完成裝設，只是評價兩極，有部分里長...

受不了上游豬糞尿偷排 彰縣埔心羅厝村民決議封管清溝　

彰化縣埔心鄉羅厝村民不滿上游永靖鄉數場養豬場涉嫌偷排豬糞尿，長期汙染溝渠、空氣，尤其像這兩天下雨都偷排，造成地方無法發展...

熱門新聞

嚴防本土疫情再起！ 黃偉哲宣布：兩周後室內未戴口罩將開罰

桃市涵洞道路豪雨積水1米 小貨車司機淹水棄車惹民怨

影／暴雨狂炸北投 水溝冒水、涵洞淹到車都過不了

管車不管人！南投夢谷瀑布仍塞爆 禁下水被無視

新莊荒廢20年「池塘鬼屋」 市府抽乾積水、封閉出入口

受不了上游豬糞尿偷排 彰縣埔心羅厝村民決議封管清溝　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。