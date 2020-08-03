台中免費公車負擔重 議員建議限定市民

台中市民國2011年推出免費8公里公車政策，原訂捷運綠線通車後「落日」，現任市長加碼，10年來經費成長16倍，今年30億元補貼客運業者。台中審計處指出，從2015年開始，市區公車搭乘人次達1億3248萬，隨後成長趨緩，去年比前年少254 萬人次， 建議市府該衡量財政、檢討免費公車政策。藍綠議員大多贊成檢討，希望優惠限定台中人。

台中市交通局表示，考量整體運輸發展及市府財政負擔，在捷運綠線即將通車之際，已開始滾動檢討公車政策，期使市府經費更有效運用。

台中推「公車優惠」全國全好康，從2011年月6月開始實施前8公里免費，2012年公車搭乘人次全年約8150萬人次，隨後每年成長約20萬人，直到2015年搭乘人次破1.3億，6年來搭乘人次成長趨緩。市府100年編列1.81億元補貼公車業者，至今年經費暴增為30.05億元，預算增長16倍。

這6年來，前市長林佳龍加碼把免費8公里延長到10公里免費，現任市長盧秀燕更加碼雙十公車政策，免費10公里且坐再遠最多再收10元，審計處指出，免費乘車預算逐年攀升，但搭乘人次卻不升反降，建議市政府是時候檢討公車政策。

藍綠議員多贊成訂「落日條款」不要讓免費公車政策淪為大錢坑。楊正中指出，台中市未來還要執行捷運藍線等軌道建設，地方須自籌經費龐大，他擔心排擠未來建設預算，捷運綠線初期營運每年平均要虧10億，光交通運輸補貼一年要花40億公帑，負擔沉重。

民進黨議員曾朝榮也建議，台中市免費公車優惠應限定市民。交通局表示，因應捷運綠線今年底將通車營運，交通局已在研議市民、非市民搭車模式，檢討財務狀況，作為規劃參考。

另交通局將持續檢討各行政區之間的公車服務路線，針對重疊性高且冗長路線作合理分配，提高搭乘使用率，減少虧損補貼。