快訊

腦死21歲警明拔管、器捐 10家庭將受惠「完成他助人心願」

殯葬天王李世聰驚傳入院 龍巖回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／走進蝶舞世界 台一農場「蝴蝶迷宮」開幕

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮台一生態休閒農場打造「蝴蝶迷宮」，迷宮內群蝶飛舞。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮台一生態休閒農場打造「蝴蝶迷宮」，迷宮內群蝶飛舞。記者賴香珊／攝影

南投縣埔里鎮曾享「蝶鎮」之稱，當地台一生態休閒農場為再現當年風華，耗時5個月在園內栽種上萬株食草及蜜源植物，營造棲地吸引蝴蝶，更打造成老少咸宜的「蝴蝶迷宮」，讓人彷彿置身蝶舞迷霧，近距離欣賞蝴蝶生態，今正式啟用。

台一生態休閒農場指出，該農場創立近30年致力研究農業育苗、生態教育，而埔里在60年代曾是知名的蝴蝶小鎮，但因棲地破壞、濫捕等因素銳減，場方因此也融入蝴蝶復育的理念營造園區，今年更以打造1座0.3公頃的「蝴蝶迷宮」。

「蝴蝶與親子的迷宮樂園。」台一農場「蝴蝶迷宮」是以高士佛澤蘭、馬櫻丹、繁星花、光冠水菊等食草及蜜源植物所組成，雖不像花卉裝置藝術鮮豔吸睛，但以植栽區隔出小徑，經過時蝴蝶會群起飛舞，讓人置身夢幻蝶舞場景。

台一農場董事長張國禎說，為打造「蝴蝶迷宮」短時間內調度場內各種苗區提供上萬株蜜源植物，交給專人在今年2月至6月依迷宮動線規劃種植，不僅營造蝴蝶棲地，也盼大小朋友玩迷宮或遊園能近距離賞蝶，同時感受到大自然生態之美。

縣長林明溱則說，就任後努力推動讓南投縣成觀光首都，但拚觀光除靠公部門，也需要民間協力且發揮創意；而台一「蝴蝶迷宮」營造棲地，啟用後更提供認識上百種蝴蝶與蜜源食草植物的導覽解說，發展生態觀光，是最好的觀光企業範例。

台一農場表示，蝴蝶迷宮今啟用，並從8月中旬分階段辦理「尋蝶作畫趣活動」，對象為國小1到6年級生，符合資格就能到農場領取繪圖紙，上色畫出心目中的蝴蝶世界，詳見台一官網

南投縣埔里鎮台一生態休閒農場打造「蝴蝶迷宮」，迷宮內群蝶飛舞。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮台一生態休閒農場打造「蝴蝶迷宮」，迷宮內群蝶飛舞。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮台一生態休閒農場打造「蝴蝶迷宮」，迷宮內群蝶飛舞。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮台一生態休閒農場打造「蝴蝶迷宮」，迷宮內群蝶飛舞。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮台一生態休閒農場打造「蝴蝶迷宮」，迷宮內群蝶飛舞。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮台一生態休閒農場打造「蝴蝶迷宮」，迷宮內群蝶飛舞。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮台一生態休閒農場打造「蝴蝶迷宮」，迷宮內群蝶飛舞。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮台一生態休閒農場打造「蝴蝶迷宮」，迷宮內群蝶飛舞。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮台一生態休閒農場打造「蝴蝶迷宮」，迷宮內群蝶飛舞。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮台一生態休閒農場打造「蝴蝶迷宮」，迷宮內群蝶飛舞。記者賴香珊／攝影

埔里 繁星

延伸閱讀

埔里小鎮蝴蝶滿天飛 台一生態休閒農場蝴蝶迷宮開幕

光蠟樹很會「撩」 公園成蟲鳥樂園

新冠肺炎疫情影響 金秀賢、徐睿知沒了殺青宴

光蠟樹招蜂引蝶 北市新生公園宛如城市蜜源森林

相關新聞

女大生遭公車門夾頭 生日險變忌日

1名邱姓女大生昨晚搭台中客運304公車準備返家慶生，下車時疑司機未注意，脖子為車門所夾，但公車仍續行駛。邱女腦、脊椎恐受...

管車不管人！南投夢谷瀑布仍塞爆 禁下水被無視

南投縣仁愛鄉夢谷瀑布今年入夏湧進爆量人車，衍生交通、垃圾及水域安全等問題，引發居民不滿，地主心累一度公告封路，經公所協調...

影／走進蝶舞世界 台一農場「蝴蝶迷宮」開幕

南投縣埔里鎮曾享「蝶鎮」之稱，當地台一生態休閒農場為再現當年風華，耗時5個月在園內栽種上萬株食草及蜜源植物，營造棲地吸引...

藍爸爸捐100萬挹注中市兒少帳戶 孩童：以後也要助人

社會企業家藍正雄先生長期關懷兒少，連續10年與台中市政府合作，籌劃系列關懷兒少活動，今年更捐贈新台幣100萬元，支持社會...

南瑤宮笨港進香今置天台 回鑾將發虎爺靈符保平安

原定今年3月下旬展開的南瑤宮庚子年「二媽五」笨港進香，因新冠肺炎疫情影響延期舉行，6月間再向媽祖擲筊請示，獲准於8月7日...

電子巡邏箱像打卡限制行動？台中部分守望相助隊反對

「電子巡邏箱」是趨勢，逐漸取代傳統巡邏箱紙本簽名，台中率先推動，全市231隊有136隊完成裝設，只是評價兩極，有部分里長...

受不了上游豬糞尿偷排 彰縣埔心羅厝村民決議封管清溝　

彰化縣埔心鄉羅厝村民不滿上游永靖鄉數場養豬場涉嫌偷排豬糞尿，長期汙染溝渠、空氣，尤其像這兩天下雨都偷排，造成地方無法發展...

風雲社團／安全登山 南投青山協會要會員學急救術

南投縣青山協會以推動登山安全為主，400名會員來自各行業退伍的登山同好，不只相約步道山域登山，因發現國內山域事故頻傳，要...

善用民力 中市候車亭、公車站開放認養

公部門財源拮据，近年善用「民力」在公共設施推認養風；台中市府近日訂出辦法，開放認養733座公車候車亭、39座公車專用道站...

台中第二季5項經指 六都第一

2020台中購物節到昨天為止，台中市官方App累計登錄金額破27億元，目前活動才進行一半，但已超越去年整個活動同時期金額...

中彰投路燈認養低 有待努力

公庫拮据，中彰投縣市政府絞盡腦汁吸引民間資源認養，其中公有路燈為最大宗，台中認養只要1000元還可抵稅，彰化設計貼紙將認...

學者：區分淡旺季收費 解決超限觀光

最近國旅大爆發，離島遊客爆量，導致居民生活品質惡化，澎湖縣政府計畫加徵旅遊稅，南投縣鹿谷鄉也提過觀光捐，暨南大學觀光休閒...

熱門新聞

嚴防本土疫情再起！ 黃偉哲宣布：兩周後室內未戴口罩將開罰

影／暴雨狂炸北投 水溝冒水、涵洞淹到車都過不了

桃市涵洞道路豪雨積水1米 小貨車司機淹水棄車惹民怨

管車不管人！南投夢谷瀑布仍塞爆 禁下水被無視

受不了上游豬糞尿偷排 彰縣埔心羅厝村民決議封管清溝　

高市圖總館主題書展 防彈少年團入列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。