影／走進蝶舞世界 台一農場「蝴蝶迷宮」開幕

南投縣埔里鎮曾享「蝶鎮」之稱，當地台一生態休閒農場為再現當年風華，耗時5個月在園內栽種上萬株食草及蜜源植物，營造棲地吸引蝴蝶，更打造成老少咸宜的「蝴蝶迷宮」，讓人彷彿置身蝶舞迷霧，近距離欣賞蝴蝶生態，今正式啟用。

台一生態休閒農場指出，該農場創立近30年致力研究農業育苗、生態教育，而埔里在60年代曾是知名的蝴蝶小鎮，但因棲地破壞、濫捕等因素銳減，場方因此也融入蝴蝶復育的理念營造園區，今年更以打造1座0.3公頃的「蝴蝶迷宮」。

「蝴蝶與親子的迷宮樂園。」台一農場「蝴蝶迷宮」是以高士佛澤蘭、馬櫻丹、繁星花、光冠水菊等食草及蜜源植物所組成，雖不像花卉裝置藝術鮮豔吸睛，但以植栽區隔出小徑，經過時蝴蝶會群起飛舞，讓人置身夢幻蝶舞場景。

台一農場董事長張國禎說，為打造「蝴蝶迷宮」短時間內調度場內各種苗區提供上萬株蜜源植物，交給專人在今年2月至6月依迷宮動線規劃種植，不僅營造蝴蝶棲地，也盼大小朋友玩迷宮或遊園能近距離賞蝶，同時感受到大自然生態之美。

縣長林明溱則說，就任後努力推動讓南投縣成觀光首都，但拚觀光除靠公部門，也需要民間協力且發揮創意；而台一「蝴蝶迷宮」營造棲地，啟用後更提供認識上百種蝴蝶與蜜源食草植物的導覽解說，發展生態觀光，是最好的觀光企業範例。