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中市推4條小旅行路線 遊覽山海屯公共藝術之美

中央社 / 台中3日電
台中4條公共藝術小旅行路線開放報名 台中市文化局3日舉辦「2020城市藝相」活動，推出4條公共藝術小旅行路線，即日起受理報名，盼能讓民眾透過輕旅行，更加理解當地藝術文化。中央社記者郝雪卿攝　109年8月3日 中央社
台中4條公共藝術小旅行路線開放報名 台中市文化局3日舉辦「2020城市藝相」活動，推出4條公共藝術小旅行路線，即日起受理報名，盼能讓民眾透過輕旅行，更加理解當地藝術文化。中央社記者郝雪卿攝　109年8月3日 中央社

後疫情時代旅遊大爆發，台中市文化局今天推出4條公共藝術小旅行路線，挑選26個具有代表性的公共藝術作品，並結合在地知名景點、在地商家，讓民眾體驗各區公共藝術之美。

台中市文化局上午舉辦「2020城市藝相」活動，推出4條公共藝術小旅行路線，包括城市散步線、文青單車線、青春鐵道線、溫柔海岸線等，歡迎民眾從今天起到14日透過網路、電話或傳真報名。每人限擇一路線報名一次，除城市散步線免費報名，其餘3條路線每人收費100元。

台中市文化局長張大春表示，台中市大約有510件公共藝術作品散布在山海屯各區，這次規劃4條公共藝術小旅行路線，挑選26個具有代表性的公共藝術作品，打造多元風格的台中市公共藝術旅行地圖，從9月5日起到20日舉辦8場小旅行活動，並邀請公共藝術專家，帶領民眾展開深度旅遊。

張大春指出，其中的「城市散步線」帶領民眾漫步西屯區，從台中國家歌劇院出發，沿途欣賞夏綠地公園的「聆聽」、新市政公園的「春曉」及「草地上的嬉遊」到台中市議會的「共生共榮─林中鹿」及「花現台中」。

至於「文青單車線」則安排民眾騎單車穿梭在西區，從中山地政事務所出發，接著走訪歷史建築台中文學館及第五市場。「青春鐵道線」則沿著台鐵台中段搭乘火車旅行，欣賞鐵路高架化後的公共藝術作品。「溫柔海岸線」將搭乘專車走訪台中市濱海路段的梧棲觀光漁港及自然景觀的高美濕地。

公共藝術 台中市 藝術作品

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