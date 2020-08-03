浩天宮漢白玉媽祖開光點眼 造價300萬元

大陸福建省工藝美術大師蔣杰雄雕刻漢白玉媽祖、千里眼、順風耳將軍神像，贈送台中市梧棲區大庄浩天宮，今天依循古禮隆重舉行開光啟靈大典，成為浩天宮鎮殿之寶，吸引許多信眾參拜。

浩天宮重建委員會主委王經綻表示，浩天宮創建於清乾隆三年，已有297歷史，大陸工藝美術大師蔣杰雄為了與浩天宮結緣，親自操刀雕製三尊漢白玉媽祖、千里眼、順風耳將軍，歷時半年創作，6月間完成，造價約300萬元，捐贈給浩天宮，7月23日空運來台。

蔣杰雄採用整塊漢白玉雕成的媽祖神尊，高2.23台尺、重68公斤，千里眼、順風耳將軍各高1.6台尺、重各20公斤。

漢白玉媽祖神像，線條明朗，衣褶分明，法相慈祥善良，笑容和藹，具有唐代女性形象，表現古典美態，配以漢白玉石雕塑，全身純白，更顯普慈聖潔，成為浩天宮鎮殿之寶。

今天隆重舉行開光啟靈大典，浩天宮鐘鼓齊鳴，依循古禮進行，浩天宮主任委員陳起賀、副主委蔡棟樑、財物長林永吉、重建委員會主委王經綻及委員參與朝拜。