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藍爸爸捐100萬挹注中市兒少帳戶 孩童：以後也要助人

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
社會企業家藍正雄（左三）慷慨捐100萬給中市兒少發展帳戶，前市長胡志強（右二）與市議員站台感謝。記者陳秋雲／攝影
社會企業家藍正雄（左三）慷慨捐100萬給中市兒少發展帳戶，前市長胡志強（右二）與市議員站台感謝。記者陳秋雲／攝影

社會企業家藍正雄先生長期關懷兒少，連續10年與台中市政府合作，籌劃系列關懷兒少活動，今年更捐贈新台幣100萬元，支持社會局兒少發展帳戶。好久不見的台中市前市長胡志強，今與社會局長彭懷真共同出席關懷兒少餐敘，宣傳「兒童與少年未來教育及發展帳戶。」

為了讓兒少脫離弱勢處境，社會局推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」藉政府、經濟弱勢家庭共同合作，為孩童設立個人帳戶，鼓勵家長及孩童每月定期儲蓄，政府再以1：1比例存入相同金額，等孩子滿18歲，個人的兒少帳戶最多可存54萬元。

藍正雄得知這項方案後，立即捐100萬元支持，幫助經濟弱勢家庭的孩童累積資源，讓他們擁有更好的人生發展機會。

參加兒少發展帳戶的孩子們，寫下未來心願，有人想當動漫畫家，有孩子規劃儲蓄金要用來租房子、找工作，剩下的錢要捐給弱勢團體，因為他現在獲得別人幫助，有能力之後也希望回饋社會。

小朋友口中的「藍爸爸」藍正雄長期關注兒少公益，從前市長胡志強任內開始，連續10年，每年至少辦理2到3場關懷活動，讓安置的兒少感受溫暖及支持。

胡志強說，10年前他在市長任內，市府法定監護大約120名孩子，孩子出養到國外，他得簽護照，但從沒見過這些孩子。有回父親節前夕他突然想到，其他孩子可以寫卡片給爸爸，他的小孩卻沒機會，當時就請所有安置兒少一起吃飯。

當時社會局長王秀燕，介紹前市長認識「藍爸爸」藍爸爸豪氣說「市長請客，他出錢」市長卸任後10年，藍爸爸和社會局的合作從未間斷。胡志強不改幽默說，藍爸爸很喜歡現任的彭懷真局長，他在任的時候辦關懷餐會「藍爸爸也沒有捐一百萬啊！」

兒少們親自製作卡片和禮物向藍正雄、胡志強和彭懷真，開箱「理財小豬撲滿」鼓勵兒少每日輕鬆儲蓄。彭懷真頒感謝狀，希望邀請更多善心人士投入公益「人人成為守護孩子的天使」。

社會局表示，截至109年6月止，臺中市保護安置兒少共434人，其中由市長、局長監護安置2年以上的兒少共65人，社會局結合民間資源，協助兒少參與兒少發展帳戶方案，自109年起，將自存款從500元提高到1250元，為孩童累積未來教育及發展基金，減少貧窮代間循環問題，扶助弱勢家庭自立。另外，為鼓勵本市符合資格的民眾踴躍開戶，自109年8月起，到公所申請兒少發展帳戶者，即可獲得理財小豬撲滿，小豬存滿、人生圓滿，鼓勵兒少每日輕鬆儲蓄，翻轉未來。

社會企業家藍正雄（右二）慷慨捐100萬給中市兒少發展帳戶，前市長胡志強（中）站台感謝。記者陳秋雲／攝影
社會企業家藍正雄（右二）慷慨捐100萬給中市兒少發展帳戶，前市長胡志強（中）站台感謝。記者陳秋雲／攝影

胡志強 弱勢家庭

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