影／哈格比颱風接近 盧秀燕籲市民注意豪雨

輕颱哈格比接近，受外圍環流影響，台中市各區雨勢漸大，市長盧秀燕上午指出，從昨天開始，她已經要求各局處、各區公所加強戒備，尤其低窪地區或者是山區要特別注意豪雨，市府寧願過度整備，因應可能發生的豪雨，也盼市民朋友們多多注意。

盧秀燕上午在烏日旭光國小舉辦二期校舍動土時，烏日已下起大雨，她在動土典禮後受訪時說，雖然颱風未經過台中市，但仍應該針對豪雨引發的後續問題戒備。

水利局指出，今日受哈格比颱風外圍環流影響，台中市全區有雨，山區雨勢較大，日雨量為100至150毫米；其餘平地最大日雨量為40至60毫米。明日哈格比颱風遠離，轉偏南風影響，全日有短暫雨，海線、山區最大日累積雨量60毫米。

另外，消防局已通報轄區各大、分隊加強防救災器材整備，並完成無線電、衛星電話、視訊系統等通聯測試，完成災害應變中心開設前整備，將持續監控颱風動態，適時提升災害應變中心開設層級。