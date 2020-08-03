南瑤宮笨港進香今置天台 回鑾將發虎爺靈符保平安

原定今年3月下旬展開的南瑤宮庚子年「二媽五」笨港進香，因新冠肺炎疫情影響延期舉行，6月間再向媽祖擲筊請示，獲准於8月7日至8月9日登場、為期3天2夜，今天先進行置天台與豎頭旗儀式。

這次進香行程主要都為車行、部分路段徒步，雖因應疫情進香期程縮減，但最具歷史意義的為祖廟媽祖「換龍袍」儀式仍不變。

南瑤宮管理人市長林世賢表示，新冠肺炎疫情危機尚未解除，為了除瘟解煞、安定民心，此次笨港進香在9日回鑾市區遶境時，已稟報天上聖母祈福，廟方將準備2萬份的南瑤宮歷史悠久的聖將軍「虎爺靈符」，贈送彰化市區的信眾永保安康，邀請信眾準備香案迎接祈安遶境彰化媽鑾轎。