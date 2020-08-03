女大生遭公車門夾頭 生日險變忌日

1名邱姓女大生昨晚搭台中客運304公車準備返家慶生，下車時疑司機未注意，脖子為車門所夾，但公車仍續行駛。邱女腦、脊椎恐受影響須再觀察半年；業者表示願負擔醫藥費，同時已召回司機再教育及記過處分。

靜宜大學四年級邱姓女生，暑假期間留在台中打工，今天恰逢生日。她昨晚打工結束後，從學校搭乘304公車預計返回桃園慶生，未料下車時，疑公車司機未注意，車門夾住脖子，頭在車外、身體還在車內，但公車仍繼續行駛。

台中客運提供的監視器影片畫面顯示，公車到站後車門打開，幾秒後，女學生起身準備下車，刷卡感應，要下車時卻被車門夾住脖子，公車已啟動。

女學生指出，她嚇到大叫，車內、外的乘客都拍打車體，提醒司機快點停車。

驚魂未定的女學生，事後向公車業者投訴，也向老師求助。她表示，「差點死掉」「生日差點變忌日」，老師在臉書上發文，台中市議員施志昌發現後主動協助聯繫台中客運公司，客運公司與邱女聯繫，表示願意負擔醫藥費。

邱女今天上午就醫檢查，初步判斷恐影響腦、脊椎，須觀察半年才知是否有後遺症。她說，很多人搭公車都有被夾經驗，希望公車業者加強對司機的教育訓練。

台中客運公司業務經理林慶武表示，已和女學生聯繫，公司將補償醫藥費，今天也將司機召回再教育，另也要求公司內所有司機，務必依照上下車關車門的標準作業流程，注意乘客搭車安全。

台中市公共運輸及捷運工程處副處長陳文政表示，將調閱影像調查，若確定公車業者疏失，將依契約扣罰新台幣5000元，並將事件納入評鑑，業者應加強、落實司機的教育訓練。