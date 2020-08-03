受不了上游豬糞尿偷排 彰縣埔心羅厝村民決議封管清溝　

彰化縣埔心鄉羅厝村民不滿上游永靖鄉數場養豬場涉嫌偷排豬糞尿，長期汙染溝渠、空氣，尤其像這兩天下雨都偷排，造成地方無法發展當地古蹟觀光旅遊，鄉民開會決議自力救濟，封閉養豬場的排放管及清溝，「就算是合法的放流管，我們也要用混凝土封起來。」

羅厝村村長劉振翔表示，村民從2004年開始陳情，多次抗爭，都無法請羅厝大排上游養豬業者搬遷到適當飼養區，業者經常利用假日和雨天偷排，而且逆流排放，豬糞尿沈澱大排，底泥惡臭難聞，縣政府規畫歷史建築羅厝天主堂及周邊觀光遊，地方興建民宿，居民經常半夜被臭醒，無法入睡，何況遊客，聞了都嚇跑，旅遊都被豬糞尿臭味破功，村民決議堵起養豬場放流口和溝渠上游水道，清除底泥還原小河清淨面貌。

發起自救行動的村民蔡鎮潭說，養豬場排出的豬糞尿含有細菌、抗生素，沿著羅厝大排流入灌排溝渠散播病毒和藥味，很多村民生病，懷疑罹患肺癌是長期吸入混雜豬糞尿氣味的有害空氣，居家鐵器用品容易生鏽，也懷疑是含有抗生素等藥物氣體鏽蝕。

推動自力救濟的陳德旺也說，不只羅厝村，芎蕉村、二重村、南管村、新館村、舊館村和永靖鄉竹子村等多個村位在村子村羅厝大排流域，都深受養豬場偷排豬糞尿的汙染，參與陳情和促請養豬場搬遷，每次村民有行動，環保局虛應故事，最多單次開罰6萬元，農業處接著補助百餘萬元，村民看不懂到底是處罰或補償。

彰化縣環保局回應表示，永靖鄉竹子村養豬場早年多達約60場，環保局強力稽查，抓到繞流、暗管，違規養豬場紛紛歇業停養，現存7場，飼養規模從每場數以千頭減至每場幾百頭，環保單位並非無作為，今後也繼續稽查。