快訊

川普「TikTok抄家令」! 賣掉或封殺? 微軟收購45日內決定

【重磅快評】陳時中已讀不回 學界苦口婆心有用嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受不了上游豬糞尿偷排 彰縣埔心羅厝村民決議封管清溝　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉羅厝村村長劉振翔、自救會幹部蔡鎮潭和陳德旺認為上游養豬場偷排豬糞尿汙染羅厝大排。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉羅厝村村長劉振翔、自救會幹部蔡鎮潭和陳德旺認為上游養豬場偷排豬糞尿汙染羅厝大排。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心鄉羅厝村民不滿上游永靖鄉數場養豬場涉嫌偷排豬糞尿，長期汙染溝渠、空氣，尤其像這兩天下雨都偷排，造成地方無法發展當地古蹟觀光旅遊，鄉民開會決議自力救濟，封閉養豬場的排放管及清溝，「就算是合法的放流管，我們也要用混凝土封起來。」

羅厝村村長劉振翔表示，村民從2004年開始陳情，多次抗爭，都無法請羅厝大排上游養豬業者搬遷到適當飼養區，業者經常利用假日和雨天偷排，而且逆流排放，豬糞尿沈澱大排，底泥惡臭難聞，縣政府規畫歷史建築羅厝天主堂及周邊觀光遊，地方興建民宿，居民經常半夜被臭醒，無法入睡，何況遊客，聞了都嚇跑，旅遊都被豬糞尿臭味破功，村民決議堵起養豬場放流口和溝渠上游水道，清除底泥還原小河清淨面貌。

發起自救行動的村民蔡鎮潭說，養豬場排出的豬糞尿含有細菌、抗生素，沿著羅厝大排流入灌排溝渠散播病毒和藥味，很多村民生病，懷疑罹患肺癌是長期吸入混雜豬糞尿氣味的有害空氣，居家鐵器用品容易生鏽，也懷疑是含有抗生素等藥物氣體鏽蝕。

推動自力救濟的陳德旺也說，不只羅厝村，芎蕉村、二重村、南管村、新館村、舊館村和永靖鄉竹子村等多個村位在村子村羅厝大排流域，都深受養豬場偷排豬糞尿的汙染，參與陳情和促請養豬場搬遷，每次村民有行動，環保局虛應故事，最多單次開罰6萬元，農業處接著補助百餘萬元，村民看不懂到底是處罰或補償。

彰化縣環保局回應表示，永靖鄉竹子村養豬場早年多達約60場，環保局強力稽查，抓到繞流、暗管，違規養豬場紛紛歇業停養，現存7場，飼養規模從每場數以千頭減至每場幾百頭，環保單位並非無作為，今後也繼續稽查。

養豬場 抗生素

延伸閱讀

廚餘助發電 環保署：9月屏東養豬場試驗

心情鬱悶女子酒後兩度跳王功大排 岸巡苦勸後背她上岸

【豬醫師難找1】年輕新血不投入 70歲獸醫還在跑養豬場

旗山浪犬受困大排一周瘦成皮包骨 冒險接力搶救

相關新聞

管車不管人！南投夢谷瀑布仍塞爆 禁下水被無視

南投縣仁愛鄉夢谷瀑布今年入夏湧進爆量人車，衍生交通、垃圾及水域安全等問題，引發居民不滿，地主心累一度公告封路，經公所協調...

受不了上游豬糞尿偷排 彰縣埔心羅厝村民決議封管清溝　

彰化縣埔心鄉羅厝村民不滿上游永靖鄉數場養豬場涉嫌偷排豬糞尿，長期汙染溝渠、空氣，尤其像這兩天下雨都偷排，造成地方無法發展...

風雲社團／安全登山 南投青山協會要會員學急救術

南投縣青山協會以推動登山安全為主，400名會員來自各行業退伍的登山同好，不只相約步道山域登山，因發現國內山域事故頻傳，要...

善用民力 中市候車亭、公車站開放認養

公部門財源拮据，近年善用「民力」在公共設施推認養風；台中市府近日訂出辦法，開放認養733座公車候車亭、39座公車專用道站...

台中第二季5項經指 六都第一

2020台中購物節到昨天為止，台中市官方App累計登錄金額破27億元，目前活動才進行一半，但已超越去年整個活動同時期金額...

中彰投路燈認養低 有待努力

公庫拮据，中彰投縣市政府絞盡腦汁吸引民間資源認養，其中公有路燈為最大宗，台中認養只要1000元還可抵稅，彰化設計貼紙將認...

學者：區分淡旺季收費 解決超限觀光

最近國旅大爆發，離島遊客爆量，導致居民生活品質惡化，澎湖縣政府計畫加徵旅遊稅，南投縣鹿谷鄉也提過觀光捐，暨南大學觀光休閒...

溪頭人潮太多 塞車、汙染引民怨

溪頭暑假每天遊覽車逾2百輛，遊客享受芬多精，卻造成塞車、空汙、垃圾等問題，縣議員曾提案要求取消銀髮族10元特惠價門票，鹿...

接地氣+銅板價 台中公部門開課秒殺

公部門開課，愈來愈「接地氣」；台中市勞工大學「創意商品提袋實務班」5月推出即秒殺爆滿，8月新增「頂尖業務人養成班」及「健...

疫情變化多！室內票房受衝擊 藝文團隊苦撐

新冠肺炎疫情最近又讓人憂心，今年上半年許多藝文團隊取消或延後演出，即使最近恢復展演，但室內演出票房仍受波及，彰化縣文化局...

中市勞工大學課程實用 8月健康烘焙丶頂尖業務養成開課

台中市勞工大學今年委工會團體開辦勞工團體專班，5月推出「創意商品提袋實務班」等多門課程秒殺爆滿。8月份台中市總工會即將開...

愛家人也熱心公益 彰化縣表揚38名模範父親

父親節即將來臨，彰化縣府今天表揚38名縣內模範父親，其中彰化市的劉煥崇自幼父母雙亡，半工半讀到紡織工廠當學徒，年少時養成...

熱門新聞

X-park水族館8月7日開幕先揭面紗 入場5千估20萬排隊超夯

管車不管人！南投夢谷瀑布仍塞爆 禁下水被無視

探索夢號郵輪4日首航花蓮 未來7航次往返基隆花蓮

公園不輸健身房 新北第2座全齡公園啟用

賞鯨、獨木舟禁出航 花蓮縣府今公告停止海上活動

哈格比颱風威脅 台南市府農業局籲農漁業嚴加戒備

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。