管車不管人！南投夢谷瀑布仍塞爆 禁下水被無視

南投縣仁愛鄉夢谷瀑布今年入夏湧進爆量人車，衍生交通、垃圾及水域安全等問題，引發居民不滿，地主心累一度公告封路，經公所協調，改成管制車輛進入；但管車不管人，近期周末人潮仍塞爆，水域禁令被忽視，公所表示，將派員加強勸導，不服勸導就依法開罰。

夢谷瀑布因藏身山林間，水勢壯闊，是熱門的消暑勝地，今年更因入夏屢飆高溫，加上疫情解封，湧入人潮車流更勝往年，但不少民眾無視入口處禁令，違規戲水、游泳、烤肉等，留下滿地垃圾，且亂停車影響堵塞交通，引發當地部落居民不滿。

當地部落及瀑布附近地主因此一度公告，8月起將從入口處全面封閉管制人車，但經公所介入協調，允諾後續將妥善規劃周邊停車、垃圾和廁所等問題，並協助在入口處設置閘門管制車輛，改以步行進入，部落和地主才取消全面封地決定。

只不過，管車不管人，就算採步行進入，民眾遊興不減，尤其是周末假日，夢谷瀑布照樣湧進大批遊客，周邊交通雖較先前稍改善，但仍算不上順暢，最糟糕的還是無視水域禁令，一大票人下水嬉戲，甚至游進瀑布下方水域，也不覺得危險。

對此，仁愛鄉代理鄉長王源鍾說，夢谷瀑布雖開放踏青遊憩，但嚴禁下水，公所將會與社區協調派員加強勸導，尤其是假日期間能採輪班該水域守望，攔阻民眾涉險下水，不聽勸阻可依違反「發展觀光條例」處以1萬至5萬元罰鍰。