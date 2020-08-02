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學者：區分淡旺季收費 解決超限觀光

聯合報 / 記者江良誠黑中亮簡慧珍／連線報導
溪頭山上停車位有限，每到連假例休日，常常一位難求造成道路回堵。記者黑中亮／攝影
溪頭山上停車位有限，每到連假例休日，常常一位難求造成道路回堵。記者黑中亮／攝影

最近國旅大爆發，離島遊客爆量，導致居民生活品質惡化，澎湖縣政府計畫加徵旅遊稅，南投縣鹿谷鄉也提過觀光捐，暨南大學觀光休閒與餐旅館理學系副教授曾喜鵬說，徵稅首重公平，台灣旅遊淡旺季落差大，徵稅公平性不足，建議修改交通部發展觀光條例，區分淡旺季收費，為超限觀光問題解套。

曾喜鵬說，國外為避免遊客人數過多，會實施旅遊稅或入城費，如日本東京、大阪、京都和福岡都有收取數百日幣住宿稅，機場稅也是一種，都是對於遊客過多景點或機場徵稅，以維持環境。前提是，這些地點淡旺季人數落差低於3成；或觀光旅遊對生態環境或文化遺產造成影響，徵收旅遊稅才有足夠法律基礎。

但國內超限觀光也有增加趨勢，離島、花東或溪頭遊客太多，影響居民生活作息或交通噪音等問題，也到了需要正視的時候，建議由中央和縣市政府共同討論，修改交通部發展觀光條例，區分淡旺季收費標準，適當控制遊客流量，又能避免地方各出名目徵稅影響公平，為超限觀光問題解套。

老人福利推動聯盟等公益團體建議，環境友善是長者出遊考量，建議政府加強無障礙設施及大眾交通工具，營造更多樂活環境，才能避免銀髮族過度集中溪頭，也讓國內長照服務更周全。

彰化縣忠孝長青協會理事長楊永速說，政府推動長照計畫，設置關懷據點和長照機構，但與其對行動不便提供照顧，還不如提供補助鼓勵老人出遊，身體健康就能減少許多醫療和照護費用。

他希望政府能加強無障礙設施及大眾交通工具，營造更多樂活環境，有更多類似溪頭的養生勝地，就能達到分流效果，為台灣超高齡社會來臨前做好準備。

溪頭 長照 機場

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