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石虎家族攜手YOYO家族 豐原太平洋百貨小朋友樂翻

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
石虎家族樂虎與YOYO家族太陽哥哥，今天下午在豐原太平洋百貨公司前和小朋友們一起跳舞。圖／台中市新聞局提供
石虎家族樂虎與YOYO家族太陽哥哥，今天下午在豐原太平洋百貨公司前和小朋友們一起跳舞。圖／台中市新聞局提供

台中城市吉祥物「石虎家族與歐米馬」攜手YOYO家族，今天下午在豐原太平洋百貨舉辦粉絲見面會，石虎家族可愛的樂虎與YOYO家族太陽哥哥與小朋友們熱情打招呼，200多名小朋友一起載歌載舞，現場安排交通安全闖關遊戲、短劇，在地農特產市集。

台中市新聞局副局長陳佳君今天化身「佳君姐姐」，提醒小朋友們在後疫情時代要勤洗手、戴口罩，希望大家跟石虎家族及YOYO家族一起度過快樂的時光；她說這次活動還有交通安全闖關遊戲，讓小朋友們學到許多安全知識，正值台中購物節期間，她也邀請現場民眾參加購物節，有機會抽中百萬現金、豪宅。

新聞局表示，市府攜手YOYO家族舉辦2場吉祥物粉絲見面會，讓小朋友度過充實又有趣的暑假，今天活動石虎家族的樂虎與太陽哥哥陪伴小朋友唱跳互動，虎媽、來虎帶來道安短劇演出，草莓姐姐、浣熊哥哥也到場和大家一起共度歡樂時光。

「石虎家族與歐米馬」攜手YOYO家族第二場見面會將在8月16日，在台中公園（近雙十路草地）舉行，活動從下午3點開始。

石虎家族樂虎與YOYO家族，今天下午在豐原太平洋百貨公司前和小朋友們相見歡。圖／台中市新聞局提供
石虎家族樂虎與YOYO家族，今天下午在豐原太平洋百貨公司前和小朋友們相見歡。圖／台中市新聞局提供

石虎 購物 疫情

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