疫情變化多！室內票房受衝擊 藝文團隊苦撐

新冠肺炎疫情最近又讓人憂心，今年上半年許多藝文團隊取消或延後演出，即使最近恢復展演，但室內演出票房仍受波及，彰化縣文化局長張雀芬說，員林演藝廳下半年度重頭戲彰化劇場藝術節演出將於10月上場，9月會開始售票，也會視疫情狀況，依中央因應指引訂出相關措施。

彰化縣新和興總團今晚將在員林演藝廳演出「釣金龜」，劇團藝術總監江陳咏蓁說，「釣金龜」原本是今年上半年的室內公演，還請到豫劇隊名師朱海珊導演，但受疫情影響，延到今天才演出，以往室內公演票房都能衝到九成，但不少觀眾在疫情期間對於密閉的劇場演出，仍有排斥感，以致此次票房僅有6成多。

幸好文化部對藝文團體也有紓困計劃，新和興除了替演員申請4月到6月每位演員每月一萬元的薪資補助，也申請劇團提升研習計劃，邀請京劇名師朱陸豪等人前來指導。

江陳咏蓁說，上半年因許多廟會活動都取消，劇團的酬神戲等演出也少了五成，原本最近疫情似乎緩和，大家都期待演出能恢復正常，但這兩天再傳出確診案，讓他們又開始擔心10月劇團將推出的新戲公演推票可能會再受影響，由於一般室內公演補助經費最多只佔三分之一，仍要靠售票才能打平成本，否則可說是賠錢演出，票房壓力不小，也希望疫情期間，政府能再提高演出補助。

彰化縣文化局下半年度的重頭戲彰化劇場藝術節將於10月起在員林演藝廳演出，張雀芬說，由於劇場演出受疫情影響很大，上半年也一直在評估要不要辦今年的劇場藝術節，最後仍拍板定案，但憂心演出再受疫情影響，邀演的團隊比去年少了三分之一，今年演出團隊包括故事工廠、明華園、果陀劇團等。

面對疫情變數太多，可能會衍生需規劃梅花座，或觀眾退票影響票房問題等，張雀芬說，彰化劇場藝術節會在9月初售票前，再依疫情狀況及中央因應指引，再公佈售票等相關辦法。