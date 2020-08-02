分享經驗 多用台灣本土藥用植物減少對大陸中藥材依賴
台中慈濟醫院今天和大台中中醫師公會共同舉辦「台灣民間藥用植物學術研討會」，中醫師、藥師及民間草藥專家參加，分享臨床經驗，有專家期望，未來能多使用台灣本土藥用植物，減少對大陸中藥材的依賴。
原訂今年3月舉辦的研討會，因新冠肺炎疫情延到今天舉辦，今年以台灣民間藥用植物為主題，推廣在地中草藥；台中慈濟醫院中醫部主任陳建仲，也是現任大台中中醫師公會學術主委，他說台灣藥用植物經驗一直流傳在民間，藉正式研討會，邀請相關學者及中醫師、藥師，分享寶貴研究經驗，在臨床與教學上做個開頭。
日本藥科大學特任教授吳金濱，以中醫「子午流注」理論談中草藥在陰陽五行的養生保健，吳金濱說，人體十二經絡每日循環，依不同時辰和陰陽變化來取決人體需要的中草藥成分和種類給予治療，讓藥效正確直達作用部位。
台中慈濟醫院副院長王人澍，和中西醫臨床整合研究中心藥師曾樹城都分享中醫臨床治療皮膚炎案例，王人澍指出，研究發表於中西醫整合醫學期刊，史蒂文生氏症候群合毒性皮膚上皮壞死的病例，配合台灣民間草藥「小本七層塔」，10天治療消除病灶，是台灣第一個中西醫合併治療成功案例。
研討會結合「大坑藥用植物特展」，講師群提到疾病用藥處方，大部分藥用植物在特展都能看見原植物型態，台北醫學大學生藥學研究所博士張憲昌介紹多種中草藥功效；中華民國中醫師全國聯合會常務理事暨中執會副主任委員陳憲法分享臨床上藥用植物經驗，提供不少處方，他表示，期望未來能多使用台灣本土藥用植物，減少對大陸中藥材的依賴。
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