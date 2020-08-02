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中市勞工大學課程實用 8月健康烘焙丶頂尖業務養成開課

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市勞工大學針對勞工需求開課。圖/台中市勞工局提供
台中市勞工大學針對勞工需求開課。圖/台中市勞工局提供

台中市勞工大學今年委工會團體開辦勞工團體專班，5月推出「創意商品提袋實務班」等多門課程秒殺爆滿。8月份台中市總工會即將開辦「頂尖業務人養成班」及「健康烘焙班」往年都是最熱門專業課程。

勞工局指出，台中市勞工大學規劃的勞工團體專班，凡年滿15歲，設籍台中市或工作地在台中市的本國籍在職勞工，均可報名。

今年4月起先後開辦的21門課程，最後2門課程8月初開課，其中「頂尖業務人養成班」因應行銷世代，將從成功銷售的準備、人格特質解析及常見客戶類型與銷售手法等，傳授各種實務技巧，即日起受理報名，每小時收費50元，弱勢勞工補助資格者，全額補助。

勞工局長吳威志表示，勞工團體專班開辦課程多元而實用，台中市總工會先後開辦的「創意商品提袋實務」「智慧型手機APP應用」等，符合技術升級領域，有助勞工提升職場競爭力。台灣勞工大聯盟工會開辦的「居家時尚剪髮」與台中直轄市總工會開辦的「果凍花創意設計」提供勞工學習第二專長，無論居家或就業都相當實用。

吳局長指出，勞工團體專班多利用周六上班，較不影響工作，課程資訊可至勞工大學網站查詢，或電洽台中市勞工大學各委辦單位。

另基層工會也能依據需求，申請「客制化」開班，今年度就有農機代耕工會學習智慧手機APP應用課程，各工會可多利用。

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