中市「書館e學堂」百堂課程 老少一指變網美學行動支付

台中市立圖書館今年辦理「圖書館e學堂」系列課程，聘請業界專家針對民眾最貼身需求設計百堂課程，無論想變身網美、一指修圖或行動支付、打算轉換跑道的求職族丶線上學習多可找到想學內容。中市圖館長張曉玲說,「百場課程遍及大台中各圖書館,讓民眾輕鬆上線,成為行動高手!」

中市圖指出今年度「圖書館e學堂」課程規劃以｢強化資訊操作知能｣、｢提高數位應用技能｣及｢創造數位競爭實力｣為三大教育訓練策略，共計100場次，30門核心課程。

課程內容有適合親子族群的「大手牽小手，旅遊去」「親子IG網美大變身」「親子時光飛行器」適合樂齡族群的「智慧健康照護有法寶」「樂齡自拍分享好好玩」「老歌金曲免費聽。」

適合所有族群的「創意心智圖輕鬆畫」「行動支付安全又便利」「創意平面廣告玩設計」「Google雲端行動工作術」「社群團購粉絲行銷揪起來」及「健康計步隨身動」…等。

八月起數位課程詳細課程資訊及報名時間，關注中市圖官網查詢。