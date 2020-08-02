愛家人也熱心公益 彰化縣表揚38名模範父親

父親節即將來臨，彰化縣府今天表揚38名縣內模範父親，其中彰化市的劉煥崇自幼父母雙亡，半工半讀到紡織工廠當學徒，年少時養成刻苦耐勞，讓他白手起家，創立「崇成剪刀工廠」，事業有成後，更不忘回饋社會，因此有家喻戶曉的「剪刀崇」稱號，他重視子女教育，用心栽培子女留學日本，獲得彰化市推薦表揚。

彰化縣長王惠美今天表揚由各鄉鎮市公所及社團所推選出的38位模範父親，王惠美說，每位模範父親背後都有一個感人的故事，有的從無依無靠到自己拚出一番事業與成就，子女也有很好的發展，父親就像一座山，是最大的依靠，謝謝模範父親不僅培育出優秀的子女，也為社會奉獻。

員林市推薦百歲人瑞黃春木從小就與祖母生活，為負擔家中經濟，年輕時至木材行當學徒，經努力學習成為師傅，辛苦將3個孩子撫養長大，因自幼失學，很重視子女教育，長子台大研究所畢業後任職中央信託局，次子台大畢業考取會計師、三子中興大學畢業後服務於中華郵政，黃春木雖出身貧困仍堅忍刻苦，教養子女有成，堪為模範父親楷模。