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愛家人也熱心公益 彰化縣表揚38名模範父親

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
95歲施起義（右）是鹿港施美玉香舖的第六代掌門人，獲得今年模範父親表揚。記者林敬家／攝影
95歲施起義（右）是鹿港施美玉香舖的第六代掌門人，獲得今年模範父親表揚。記者林敬家／攝影

父親節即將來臨，彰化縣府今天表揚38名縣內模範父親，其中彰化市的劉煥崇自幼父母雙亡，半工半讀到紡織工廠當學徒，年少時養成刻苦耐勞，讓他白手起家，創立「崇成剪刀工廠」，事業有成後，更不忘回饋社會，因此有家喻戶曉的「剪刀崇」稱號，他重視子女教育，用心栽培子女留學日本，獲得彰化市推薦表揚。

彰化縣長王惠美今天表揚由各鄉鎮市公所及社團所推選出的38位模範父親，王惠美說，每位模範父親背後都有一個感人的故事，有的從無依無靠到自己拚出一番事業與成就，子女也有很好的發展，父親就像一座山，是最大的依靠，謝謝模範父親不僅培育出優秀的子女，也為社會奉獻。

員林市推薦百歲人瑞黃春木從小就與祖母生活，為負擔家中經濟，年輕時至木材行當學徒，經努力學習成為師傅，辛苦將3個孩子撫養長大，因自幼失學，很重視子女教育，長子台大研究所畢業後任職中央信託局，次子台大畢業考取會計師、三子中興大學畢業後服務於中華郵政，黃春木雖出身貧困仍堅忍刻苦，教養子女有成，堪為模範父親楷模。

95歲施起義則代表鹿港接受縣府表揚，施起義是鹿港施美玉香舖的第六代掌門人，奠定百年老店不墜，除了家中和樂，他也熱心公益，每年端午節號召全家大小一起製作包材，免費贈送手工紙香包給鄰里，兒子施振全說，父親年紀雖大但肢體功能還不錯，作息正常，每天睡前喝一杯養生酒是他的保健秘訣，家族第八代現在也接手事業，讓「做好香」繼續傳承。

彰化市模範父親劉煥崇（右三）年少時刻苦耐勞，用心栽培子女。記者林敬家／攝影
彰化市模範父親劉煥崇（右三）年少時刻苦耐勞，用心栽培子女。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天表揚38名模範父親。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美今天表揚38名模範父親。記者林敬家／攝影
95歲施起義則代表鹿港接受縣府表揚。記者林敬家／攝影
95歲施起義則代表鹿港接受縣府表揚。記者林敬家／攝影

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