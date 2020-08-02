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潭水亭百年歷史有上萬義子女 老阿嬤坐輪椅堅持起身拜
台中市潭子區潭水亭觀音媽廟歷史久，建廟上百年，有上萬名義子義女，今天安排義子義女回廟參拜，一名阿嬤行動不便，由外籍看護推輪椅參加，她堅持要站起來拜神，虔誠的心讓旁人稱讚她「不簡單」。
潭水亭管理委員會委員林定興表示，潭水亭有百年歷史，多年來，當地居民到觀音媽廟拜拜，很多人帶年幼子女到廟，擲筊請示觀音媽，請神明讓他們的子女當義子義女，保佑孩子快樂平安健康長大。
潭水亭觀音媽認的義子義女至少有上萬人，廟方去年開始造冊，並請義子義女們回廟參拜，並更換觀音媽的平安符紅繩，有如在外的子女們，回家探望父母。
廟方去年安排義子義女回潭水亭參拜，有300多人回廟參拜並登記，今天安排義子義女回廟鑽轎底保平安，100多人到場，從幼兒到老年人都有。
林定興表示，北部有些廟認義子義女，也訂出滿20歲就可自行選擇，是否脫離義子女關係，但潭水亭觀音媽的義子女，是永久有效，沒有脫離與否的問題。
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