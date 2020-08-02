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影／潭水亭觀音媽見證 上百名男女成年禮：責任的開始

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子區公所今天在潭水亭，舉辦成年禮儀式，上百名18歲男女參加，喝下「成年酒」。記者游振昇／攝影
台中市潭子區公所今天在潭水亭，舉辦成年禮儀式，上百名18歲男女參加，喝下「成年酒」。記者游振昇／攝影

台中市潭子區公所今天在地方信仰中心潭水亭觀音媽廟舉辦一年一度的成年禮儀式，上百名滿18歲男女參加，多數是學生，喝下「成年酒」，並向父母行感恩禮，台中市副市長黃國榮向學生們恭喜他們已成年長大，也叮嚀他們，從現在起，很多事他們可以自己做決定，也要為自己的決定和行為負責。

潭子區長林國聲表示，潭子區公所在潭水亭舉辦成年禮活動已延續10多年，成年禮是我國自古以來的傳統，形式多樣，今年因疫情延後舉辦，他說好的傳統不應停止，今年雖有疫情，現在趨緩才舉辦。

今天的成年禮活動，敲響智慧鐘後，先安排祭神儀式，由潭水亭主委蔡瑞忠帶領學生們感謝上蒼及社會大眾的幫助，祈求前程似錦；其次為祭祖儀式，感謝父母長輩的呵護讓學生們健康成長，並提醒學生，從此需為自己的人生負責承擔家庭責任；大明高中校長吳原榮唸祝告文，希望學生們收起貪玩的童心，表現出成年人應有的品德修養，珍惜自己的生命一直到老，為未來的人生開創最大的幸福。

學生們喝下「成年酒」前，有女學生拿起紙杯先聞一聞，喝下才知是蘋果西打，鬆了一口氣，最後的感恩禮儀式，由學子們面向父母行鞠躬禮，每年成年禮都是子女擁抱父母，今年因疫情改為鞠躬禮，感謝父母長久以來的教養恩情，傳達感恩的心，。

潭水亭今天也舉辦觀音媽誼子女回娘家，200多名觀世音菩薩的義子女參加，廟方安排鑽轎腳祈福活動，讓參加成年禮的學生也向觀音媽祝壽。

台中市潭子區公所今天在潭水亭，舉辦成年禮儀式，上百名18歲男女參加，向父母行感恩禮。記者游振昇／攝影
台中市潭子區公所今天在潭水亭，舉辦成年禮儀式，上百名18歲男女參加，向父母行感恩禮。記者游振昇／攝影
台中市潭子區公所今天在潭水亭，舉辦成年禮儀式，上百名18歲男女參加，喝下「成年酒」。記者游振昇／攝影
台中市潭子區公所今天在潭水亭，舉辦成年禮儀式，上百名18歲男女參加，喝下「成年酒」。記者游振昇／攝影
台中市潭子區公所今天在潭水亭，舉辦成年禮儀式，上百名18歲男女參加，喝下「成年酒」。記者游振昇／攝影
台中市潭子區公所今天在潭水亭，舉辦成年禮儀式，上百名18歲男女參加，喝下「成年酒」。記者游振昇／攝影

疫情 台中市

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