影/98歲阿嬤打電動20年 喜戰高難度「讓頭腦卡清醒」

彰化縣田中鎮德東百貨商行98歲的阿嬤魏金花喜歡打電動，20年前就開始玩電動遊戲俄羅斯方瑰、瑪莉醫生，而且愛打高難度等級，每天下午固定打電動二個多小時，笑說「打電動讓我頭腦比較清醒啦」。

教育部USR輔導團委員、北農前總經理吳音寧最近到田中鎮參訪田中老街小小導覽員成果展時，和德東百貨第一代老闆娘魏金花閒聊。子孫說高齡阿嬤現在每天還會玩電動遊戲，讓吳音寧嘖嘖稱奇。

魏金花被問到喜歡打電動時，她不好意思的笑著說「愛玩啦」，說以前看兒孫玩電動，覺得「她也喜歡」，就跟著玩了。

第三代小老闆簡緯存說，阿嬤每天下午固定從三點半打電動到六點吃晚餐前，除了耳朵比較重聽，走路比較慢，阿嬤頭腦很清楚，他們覺得應該是和每天打電動訓練腦力和反應力有關，90歲前都還會去附近步道爬山散步，現在就在家甩手甩腳運動，早上吃素，個性很樂觀，