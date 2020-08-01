快訊

染疫比利時籍工程師三月檢疫即喪失嗅味覺 指揮中心：恐當時已感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

精密機械重鎮台中潭雅神 市府推潭子聚興產業園區

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府推動「豐洲科技工業園區二期開發計畫」，園為二期模擬圖。圖／台中市經發局提供
台中市政府推動「豐洲科技工業園區二期開發計畫」，園為二期模擬圖。圖／台中市經發局提供

台中市潭子、大雅及神岡地區是精密機械產業的重要聚落，尤其神岡、豐原交界的「豐洲科技工業園區」，共77家廠商進駐，為國內機械業的重要生產基地。中市府為輔導未記工廠合法化，推動開發潭子聚興產業園區，預計明年初開始交地給業者建廠，可容納30家廠商，引進就業人口數903人。

中市府表示，潭子聚興產業園區開發面積14.76公頃，由市府與台糖採改良式區段徵收協議價購，畫設約8.86公頃產業用地，引進低汙染及低耗能產業，輔導潭子地區周邊從事金屬加工、製造的未登記工廠合法化。

市府經發局統計，全市去年底工廠登記數有1萬9250家，其中潭子、大雅及神岡地區工廠有3632家，占五分之一，相當密集。尤其創立7年的台中市潭雅神工業廠商協進會，從一開始的100多家企業會員，現增至約320家，總產值上看1500億元。

中市潭雅神工業廠商協進會秘書長陳政鴻說，潭雅神為中部精密機械產業相當密集的區域，也是產業中相當重要的供應鏈，不論航太、自行車產業，甚至是農業生技產業都匯集於此地帶。潭雅神聚落中的廠商數雖只占全市的五分之一，但占台中以機械為大宗的工業區總產值近5成。

經發局指出，豐洲科技工業園區2005年完成工業區變更編定、土地取得程序後，目前共77家廠商進駐設廠，引進就業人口數約3709人，年營業額可達163.83億元。豐洲科技工業園區二期開發計畫，總面積55.86公頃，開發完成後約可提供33.64公頃用地，預計可容納100家廠商，引進就業人口數5920人。

台中市 自行車

延伸閱讀

泰籍移工擴大加驗253人皆陰性 指揮中心擬監測周圍工廠

神岡國中改制神岡高工 中市首間技職完全中學

生人迴避！台中神岡婦人自縊 8月6日晚間「送肉粽」

軍方無償撥用16公頃用地 提升台中潭雅神綠園道多功能用途

相關新聞

彰化傳產徵才難 業者祭出員工介紹獎金

暑假正逢新鮮人求職潮，彰化縣政府今天在鹿港舉辦就業博覽會，42家廠商參加，提供1千多個工作職缺，但傳產徵才還是不容易，就...

精密機械重鎮台中潭雅神 市府推潭子聚興產業園區

台中市潭子、大雅及神岡地區是精密機械產業的重要聚落，尤其神岡、豐原交界的「豐洲科技工業園區」，共77家廠商進駐，為國內機...

影／彰邑城隍爺睽違24年出巡 熱鬧滾滾各式藝陣大驚奇

彰化市彰邑城隍廟睽違24年今天出巡，從上午開始彰化市街道熱鬧滾滾，來自全台南北各地有25間宮廟聚集在彰化，將傳統及民俗陣...

南投梅子節車埕登場 鼓勵遊客南投觀光吃梅子保健

2020南投縣梅子節活動今天在在水里鄉車埕鐵道文化廣場登場，吸引許多民眾參加，車埕假日現人潮，南投縣長林明溱、立委許淑華...

續發、停發369敬老津貼 彰化藍綠不同調

彰化縣多個鄉鎮市今天舉辦模範父表揚大會，縣長王惠美趕場，致詞時不忘說明縣政府今年起取消敬老369政策，節省經費7億多元經...

颱風季到農民擔心秋茶採收 力行產業道路力拚提早完工

南投縣仁愛鄉力行產業道路是全國路況最差的公路之一，但最近正值秋茶採收，加上颱風季節到來，居民擔心道路改善工程影響茶葉採收...

台中打卡新景點 大安濱海樂園設施改善亮麗呈現

台中大安濱海樂園不僅有沙雕景觀，每年固定舉辦水上遊憩活動，近期更委外營運，設置全台首座海邊豪華露營區，讓遊客能體驗露營，...

「傳書送愛」到全台最高海拔書房 文化局送夢想上梨山

台中市文化局昨天由副局長曾能汀率隊，前往全國最高海拔的書房，位於梨山上的「山那邊夢想書房」傳書送愛，精選200本好書送上...

影／中橫不要繼續開通？何欣純：「安全第一」來研商

今年是中橫開闢60周年，立委何欣純今天說，上個月29日，她與台中市議員林德宇、張玉嬿等人走訪梨山，會勘中橫脆弱路段修繕狀...

日月潭Come!Bikeday 推串連玉山、阿里山挑戰路線

2020年「日月潭Come!Bikeday」自行車活動今年推出「日月潭-塔塔加-阿里山挑戰」，從日月潭一路騎上玉山塔塔加...

零廢棄學院環縣列車啟動 踩罐收瓶天熱流汗一樣很快樂

彰化縣政府與佛教慈濟基金會簽屬合作備忘錄，進行生態環保等五大面向的跨界合作，本月起彰化縣環保局零廢棄學院環縣列車開到慈濟...

好心橘／當志工身兼數職 學習專業 收穫更多

國中退休老師許麗芳投入志工多年，不僅當教育志工，還當環境、社福志工，不受區域限制從南彰到北彰都樂於服務；她說，人生的快樂...

熱門新聞

曾文水庫蓄水量剩2成4憂缺水？ 南水局提醒：要防汛了

亞洲僅3名罕病童她家有2個 超強越南媽媽需要洗澡輔具

何時重啟小三通？楊鎮浯：疫情可控、配套無虞才可能

4萬4千份桃園夜市券採上網登記抽籤 民憂又變邊緣人

中彰校長布達 中一中首位校友校長

李登輝認養多重障礙女孩已病逝 敏道家園：在天堂相會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。