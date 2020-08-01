精密機械重鎮台中潭雅神 市府推潭子聚興產業園區

台中市潭子、大雅及神岡地區是精密機械產業的重要聚落，尤其神岡、豐原交界的「豐洲科技工業園區」，共77家廠商進駐，為國內機械業的重要生產基地。中市府為輔導未記工廠合法化，推動開發潭子聚興產業園區，預計明年初開始交地給業者建廠，可容納30家廠商，引進就業人口數903人。

中市府表示，潭子聚興產業園區開發面積14.76公頃，由市府與台糖採改良式區段徵收協議價購，畫設約8.86公頃產業用地，引進低汙染及低耗能產業，輔導潭子地區周邊從事金屬加工、製造的未登記工廠合法化。

市府經發局統計，全市去年底工廠登記數有1萬9250家，其中潭子、大雅及神岡地區工廠有3632家，占五分之一，相當密集。尤其創立7年的台中市潭雅神工業廠商協進會，從一開始的100多家企業會員，現增至約320家，總產值上看1500億元。

中市潭雅神工業廠商協進會秘書長陳政鴻說，潭雅神為中部精密機械產業相當密集的區域，也是產業中相當重要的供應鏈，不論航太、自行車產業，甚至是農業生技產業都匯集於此地帶。潭雅神聚落中的廠商數雖只占全市的五分之一，但占台中以機械為大宗的工業區總產值近5成。

經發局指出，豐洲科技工業園區2005年完成工業區變更編定、土地取得程序後，目前共77家廠商進駐設廠，引進就業人口數約3709人，年營業額可達163.83億元。豐洲科技工業園區二期開發計畫，總面積55.86公頃，開發完成後約可提供33.64公頃用地，預計可容納100家廠商，引進就業人口數5920人。