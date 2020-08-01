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老戲院攜手懷舊市集 南投首見滿滿文青風

中央社 / 南投縣1日電

南投最老戲院聯手舊物市集，打造南投第一場大型懷舊市集「好戲野市」，逾百攤位吸引許多「文青」，晚間還播放露天老電影，主辦單位盼熱鬧市集提振疫情期間南投市低迷經濟。

南投市配天宮城隍誕辰活動將展開，往年只有小吃攤，今年第一次加入「文青、復古」元素，南投戲院第三代業者蔡杰峰邀知名市集品牌「舊物盛典」從台中市到老戲院商圈，今天吸引許多年輕人來市集尋寶，還有多名鄉親持「疫情退傘」向城隍爺祈求疫情早日結束。

蔡杰峰表示，南投市其實有許多歷史景點，徒步30分鐘就可走遍，可惜這些老特色長期被忽略，因此，興起結合「舊物」概念辦理市集，與南投市發展脈絡契合，且許多年輕人很喜歡「舊物」，藉此也可將外地年輕遊客帶進南投，讓更多年輕人認識南投歷史與文化。

約百家攤位展售生活用品、時鐘、玩具、衣物、相機、工具等舊物，實地觀察，逛攤位遊客多是年輕人，穿著打扮很有「文青風」，蔡杰峰說，文青漸漸結合復古，以舊物為主題，會讓年輕人覺得這是一種潮流、趨勢、復古時尚，預估2天市集吸引1萬人次外地客。

蔡杰峰表示，為推廣地方重要宗教慶典城隍爺誕辰，特地將市集時間銜接廟會，同時號召鄉親到城隍爺前獻上在地藝術家設計的「疫情退傘」祈福，接著沿途高舉「傘」走回市集，代表驅逐疫情，盼地方安泰。

蔡杰峰也說，連鎖賣場家樂福是南投人重要生活夥伴，沒有百貨公司的南投縣，家樂福的存在，為在地人增加許多生活樂趣及便利性，活動期間也特地搭設復古柑仔店風格攤位響應，販售復古零嘴、爆米花；老牌食品企業泰山也贊助仙草蜜、八寶粥，讓鄉親在夏夜欣賞露天老電影時，品嚐冰涼的懷舊滋味。

疫情 文青 城隍爺

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