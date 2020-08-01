台電千名員工與眷屬今樂遊海線玩滿買滿振興經濟

台電台中區營業處為了振興受疫情影響商家及企業，響應台電「走出戶外拚經濟，少在家裡吹冷氣」政策，今天舉辦「出遊討拍賞美景，振興經濟做公益」活動，吸引近千名員工、眷屬樂遊台中海線三井outlet、高美濕地，玩滿、吃滿加上買滿，一起振興在地經濟。

今天的「出遊討拍賞美景，振興經濟做公益」活動，加碼「消費滿500元，送200元禮券」，讓參與者大呼「比百貨公司的周年慶還划算！」並鼓勵員工「捐發票做公益 」，募捐到的發票將捐贈公益團體。