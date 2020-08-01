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染疫比利時工程師曾搭高鐵往返中部 高鐵三點回應

台電千名員工與眷屬今樂遊海線玩滿買滿振興經濟

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台電台中區營業處近千名員工、眷屬，今天參與「出遊討拍賞美景，振興經濟做公益」活動，樂遊三井outlet、高美濕地。圖／台電台中區營業處提供
台電台中區營業處近千名員工、眷屬，今天參與「出遊討拍賞美景，振興經濟做公益」活動，樂遊三井outlet、高美濕地。圖／台電台中區營業處提供

台電台中區營業處為了振興受疫情影響商家及企業，響應台電「走出戶外拚經濟，少在家裡吹冷氣」政策，今天舉辦「出遊討拍賞美景，振興經濟做公益」活動，吸引近千名員工、眷屬樂遊台中海線三井outlet、高美濕地，玩滿、吃滿加上買滿，一起振興在地經濟。

今天的「出遊討拍賞美景，振興經濟做公益」活動，加碼「消費滿500元，送200元禮券」，讓參與者大呼「比百貨公司的周年慶還划算！」並鼓勵員工「捐發票做公益 」，募捐到的發票將捐贈公益團體。

台電台中區營業處長郭芳楠指出，為鼓勵員工眷屬多欣賞在地美麗風光，並同時行銷台中海線的在地美景，現場還舉辦高美濕地攝影比賽。一整天的活動下來，台電的同仁不只是「吃滿、玩滿、買滿滿」，更帶著高美濕地的夢幻夕照以及風車美景一同滿載而歸。

台電台中區營業處近千名員工、眷屬今天參與「出遊討拍賞美景，振興經濟做公益」活動，樂遊三井outlet、高美濕地。圖／台電台中區營業處提供
台電台中區營業處近千名員工、眷屬今天參與「出遊討拍賞美景，振興經濟做公益」活動，樂遊三井outlet、高美濕地。圖／台電台中區營業處提供

高美濕地 台電

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