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彰化傳產徵才難 業者祭出員工介紹獎金

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府今天在鹿港舉辦就業博覽會。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今天在鹿港舉辦就業博覽會。記者林敬家／攝影

暑假正逢新鮮人求職潮，彰化縣政府今天在鹿港舉辦就業博覽會，42家廠商參加，提供1千多個工作職缺，但傳產徵才還是不容易，就有鹿港傳產業者祭出員工介紹獎金，若介紹進來工作員工滿3個月發給介紹人3千，滿1年再給5千，希望有助留下好人才。

就博會現場今天出現許多年輕求職者，彰化縣府也規畫職涯諮詢，可一對一與職涯發展師對談，現場參與徵才廠商產業類別包含製造業、高科技業、保全業及服務業等，職缺包含工程師、儲備幹部、行政人員及作業員等多元化職缺，另10家上市上櫃公司。

有年輕求職者認為許多工作薪資低，不太能接受。彰化就業中心福興就業服務台外展人員薛庭羽建議，若是爭取第一份工作的新鮮人，在面試時可盡可能提出過去在學校參與社團或領導等經驗，甚至有相關證照或高於要求的學歷，都有助於談薪資。

若是在職者想換工作，則可參考政府舉辦的３年補助７萬元的在職訓練課程，每期課程都不同，且課程都是具有前景的相關產業，包括發展中的太陽能光電、大數據分析等都有，都可以增加能力，為轉職作準備。

彰化縣政府今天在鹿港舉辦就業博覽會，還設置就業探索專區。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今天在鹿港舉辦就業博覽會，還設置就業探索專區。記者林敬家／攝影

求職 新鮮人

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