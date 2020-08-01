台中打造2處全台首創「原住民文化社會住宅」明年動工

台中市原民會統計至今年6月底，設籍台中的原住民人口有3.5萬人，主要分布的和平區居住不到4000人，估計88％原住民在都會區生活，但自有住宅率僅54％遠低於一般民眾86％。原民會依其居住、就業分布已規劃興建2處「原住民社會文化住宅」。第一期沙鹿平等段原民社宅已編列預算，最快2021年動工；第二期霧峰平等段，預計明年編列預算，後年動工。

8月1日是原住民族紀念日，台中市原民會主委林益陸、原住民議員黃仁、民進黨議員李天生等在霧峰原民社宅二期預定地舉辦說明會並邀請耆老、頭目在開發基地舉辦祈福活動。

原民會主委林益陸指出，台中市設籍原住民3.5萬人，但若加上從南投、雲嘉、花東移居來就業和就學的人口有9萬多人，推估租賃需求約4590戶。

原住民議員黃仁表示，「部落都會化」漸趨明顯，原民的就業與生活主要集中在海線、太平、大里，社宅選址才規畫在沙鹿、霧峰。沙鹿預計興建269戶，地點鄰近靜宜大學；霧峰地點近朝陽科大，規劃333戶，二期共計602戶，暫以紓解都會區原住民居住需求。

黃仁說，原住民缺居住正義，若入住一般社宅採「配給」名額，多數人對原住民仍有刻板印象，會被排擠，文化融合有難度，各族原住民共同擁有專屬社宅，會互相尊重，還能規劃導入托老、托幼、課輔、醫療、生活農園，提高生活品質。