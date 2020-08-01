影／彰邑城隍爺睽違24年出巡 熱鬧滾滾各式藝陣大驚奇

彰化市彰邑城隍廟睽違24年今天出巡，從上午開始彰化市街道熱鬧滾滾，來自全台南北各地有25間宮廟聚集在彰化，將傳統及民俗陣頭一一呈現，預計持續到傍晚。

彰邑城隍廟出巡遶境盛典，特別邀請台南市「南勢街西羅殿」及「府城普濟殿」、台中市「北台中城隍廟」以及雲林縣「北港武德宮」，與彰化市區內寺廟共襄盛舉，遶境隨行隊伍有花車、真人藝閣、鬥牛陣、龍陣、獅陣、北管、宋江陣等各地文武藝陣表演，場面浩大盛況空前。

西羅殿今天出動「蜈蚣閣」，由小朋友扮演演義小說、神話的人物，沿路灑糖果象徵平安糖，但天氣炎熱，孩童清早起化妝打扮，一路上撐起傘、拿小風扇，有的小朋友太累還睡著在蜈蚣陣上，模樣相當可愛。

今天起駕儀式內政部長徐國勇與縣長王惠美等人與上千民眾共同見證，王惠美說，晚間在彰化市公所前及開化寺前均設有表演觀禮台，由各宮廟文武藝陣表演，明天則進行車巡繞境及藝閣踩街、8月3、4日連兩天為城隍爺祝壽。

彰邑城隍廟今天現場也準備平安水、紀念扇及多款紀念小物，城隍出巡繞境沿途依序行經，明聖廟、白龍庵、定光佛廟、古龍山廟、彩鳳庵、北極宮、南瑤宮、彰山宮、茗山岩地藏王廟、元清觀、大東門福德祠、大北門福德祠、大西門福德祠、威惠宮台、太子宮、無底廟鎮南宮、大南門開彰祖廟、鎮安宮及關帝廟共19間宮廟，再回到彰邑城隍廟。