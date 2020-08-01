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南投梅子節車埕登場 鼓勵遊客南投觀光吃梅子保健

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣梅子節系列活動今天在水里鄉車埕鐵道文化廣場登場，吸引許多親子參與。圖／南投縣政府提供
南投縣梅子節系列活動今天在水里鄉車埕鐵道文化廣場登場，吸引許多親子參與。圖／南投縣政府提供

2020南投縣梅子節活動今天在在水里鄉車埕鐵道文化廣場登場，吸引許多民眾參加，車埕假日現人潮，南投縣長林明溱、立委許淑華大力促銷梅產業，強調梅子有益健康，民眾可多多選用。

林明溱說，水里鄉和信義鄉是國內主要青梅產地，享有盛名，梅子做成梅精丸、梅精、酸梅等產品，種類多、受到消費者喜愛。梅子是很好的食品，他忙於公務，幾乎每天吃梅精丸，讓自己保有好體力，努力為南投打拚。

林明溱說，到南投旅遊，進入水里、信義可以吃梅子，到信義山區還可以走吊橋，新開幕的信義雙龍七彩吊橋，人氣很夯，疫情趨緩，是最好的旅遊選擇。

立委許淑華表示，梅子是南投縣重要產業，梅的週邊產品，受到市場歡迎，年初以來，雖然發生疫情，為振興產業，政府推出振興券、農遊券，梅產地希望消費者多多使用農遊券，協助地方發展。

受疫情影響，水里梅子節活動，今年延到8月才舉辦。縣議員蕭志全說，梅子產季是每年的4月至5月，雖然今年發生疫情，農會推廣梅產業仍是不遺餘力，尤其梅子需加工、生產才能食用，梅子加工後，可供做梅子壽司、梅子飯團等食材，讓遊客可以及時享用，並配合在地生產、消費的政策。

南投縣梅子節系列活動今天在水里鄉車埕鐵道文化廣場登場，吸引許多親子參與。圖／南投縣政府提供
南投縣梅子節系列活動今天在水里鄉車埕鐵道文化廣場登場，吸引許多親子參與。圖／南投縣政府提供

疫情 林明溱 許淑華

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