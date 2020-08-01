南投梅子節車埕登場 鼓勵遊客南投觀光吃梅子保健

2020南投縣梅子節活動今天在在水里鄉車埕鐵道文化廣場登場，吸引許多民眾參加，車埕假日現人潮，南投縣長林明溱、立委許淑華大力促銷梅產業，強調梅子有益健康，民眾可多多選用。

林明溱說，水里鄉和信義鄉是國內主要青梅產地，享有盛名，梅子做成梅精丸、梅精、酸梅等產品，種類多、受到消費者喜愛。梅子是很好的食品，他忙於公務，幾乎每天吃梅精丸，讓自己保有好體力，努力為南投打拚。

林明溱說，到南投旅遊，進入水里、信義可以吃梅子，到信義山區還可以走吊橋，新開幕的信義雙龍七彩吊橋，人氣很夯，疫情趨緩，是最好的旅遊選擇。

立委許淑華表示，梅子是南投縣重要產業，梅的週邊產品，受到市場歡迎，年初以來，雖然發生疫情，為振興產業，政府推出振興券、農遊券，梅產地希望消費者多多使用農遊券，協助地方發展。