續發、停發369敬老津貼 彰化藍綠不同調

彰化縣多個鄉鎮市今天舉辦模範父表揚大會，縣長王惠美趕場，致詞時不忘說明縣政府今年起取消敬老369政策，節省經費7億多元經費，其中4億元充作改善教育設施費用，照顧下一代，希望長者諒解。民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富也趕場向各模範父親致敬，說縣政府應籌措財源延續前朝社福政策，不應該停辦369。

王惠美說，敬老369政策所費不貲，縣政府財源困難，369政策保留給經濟弱勢老人，家境尚可的65歲以上長輩維持過去每人1000元重陽敬老禮金，希望大家諒解，縣政府把省下的經費移作教育建設，照顧孩子。

邱建富隨後表示，不應該停辦369敬老福利金，縣政府若沒經費，應該設法開闢財源，或向中央爭取經費，不宜刪除老人的福利，他認為縣政府應考慮恢復，照顧彰化長壽縣的長輩。

參加模範父親表揚大會的村里長也意見不同，有的說縣政府宣布停止發放，很多老人不高興，縣長王惠美應該設法續發，以免選票流失，也有村里長認為不應債留子孫，王惠美的作為「才是懂得持家」。