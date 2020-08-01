聽新聞
test
0:00 / 0:00
神岡國中改制神岡高工 中市首間技職完全中學
台中市潭雅神地區欠缺公立高中職教育資源，在地方積極奔走下，神岡區神岡國中今年改制為「台中市立神岡工業高級中等學校」，是潭雅神唯一完全中學，也是中市完全中學唯一工業類技術型高中。台中市長盧秀燕表示，神岡國中改制是台中市教育的里程碑，希望學子能在地就學就業，為家鄉服務。
神岡國中今日改制揭牌，盧秀燕到場見證，她說，潭雅神地區有30萬人口，也是台中重要產業聚落，但長期以來沒有公立高中職，市府盤點後，決定把神岡國中改制為神岡高工，開設機械、手工具業等相關課程，歡迎對技職教育有興趣的學生就讀。
盧指出，硬體方面，市府投資約3億元興建校舍、圖書館、實習大樓等；軟體方面，再加碼1億元投資師資、增添設備等，目前已有許多在地企業有意與學校產學合作，讓孩子有實務實習的機會、就近培養人才。
教育局長楊振昇表示，台中市目前有10所完全中學，高中部都是普通科，加上神岡高工就有11所，考量潭雅神是台中工具機產業重鎮，神岡高工設定為技職類學校，未來將比照德國「師徒制」技職教育，讓產業進入校園，培育精密機械人才，期望透過產學合作，達到「在地人才、在地培育、在地就業」目標。
教育局指出，神岡高工為台中第一所技術型完全中學，109學年度首度招生，有機械科二班及實用技能學程機械加工科一班，提供地方學子就近入學，均衡城鄉教育，也契合當地產業特性，為台中培育機械人才。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言