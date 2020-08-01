神岡國中改制神岡高工 中市首間技職完全中學

台中市潭雅神地區欠缺公立高中職教育資源，在地方積極奔走下，神岡區神岡國中今年改制為「台中市立神岡工業高級中等學校」，是潭雅神唯一完全中學，也是中市完全中學唯一工業類技術型高中。台中市長盧秀燕表示，神岡國中改制是台中市教育的里程碑，希望學子能在地就學就業，為家鄉服務。

神岡國中今日改制揭牌，盧秀燕到場見證，她說，潭雅神地區有30萬人口，也是台中重要產業聚落，但長期以來沒有公立高中職，市府盤點後，決定把神岡國中改制為神岡高工，開設機械、手工具業等相關課程，歡迎對技職教育有興趣的學生就讀。

盧指出，硬體方面，市府投資約3億元興建校舍、圖書館、實習大樓等；軟體方面，再加碼1億元投資師資、增添設備等，目前已有許多在地企業有意與學校產學合作，讓孩子有實務實習的機會、就近培養人才。

教育局長楊振昇表示，台中市目前有10所完全中學，高中部都是普通科，加上神岡高工就有11所，考量潭雅神是台中工具機產業重鎮，神岡高工設定為技職類學校，未來將比照德國「師徒制」技職教育，讓產業進入校園，培育精密機械人才，期望透過產學合作，達到「在地人才、在地培育、在地就業」目標。