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教育正能量！草根體育團隊研習有夠殺 訊息發出就秒殺

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育產業工會今起舉辦「草根體育經典場」研習，將建立課程設計模組。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育產業工會今起舉辦「草根體育經典場」研習，將建立課程設計模組。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育產業工會今起兩天舉辦「草根體育經典場」研習，這項研習原定在寒假辦，因疫情延到暑假，不過，日前發出報名訊息，數分鐘內就秒殺額滿，草根體育魅力十足。

草根體育團隊是一群來自各地體育教師所組成的團隊，強調由下而上的創新與分享。草根體育創辦人之一是去年度全國SUPER教師首獎得主王信凱，他表示，體育教師長期以來辛勤教學之餘，常感教學不易得到支援，主因在學校體育課受重視程度仍為弱勢，教材及教學的延伸均需要團隊合作，而合作過程又會有行政及班級教師配合的困難。

王信凱認為，體育教學需實際在學生身上，嘗試調整成系統性課程架構，常會因為人數、硬體設施等而有差異，因此集體議課及實施後討論有其必要性。

台南市教育產業工會表示，體育不只是1門科目，更是不容被忽視的科目，草根體育團隊教師由下而上的規畫課程，透過研習凝聚體育教師的理念與專業，以共同討論、演示、修改，達到共同備課、分享，成長的目標，讓體育教學更符合學生學習需求；期待能搭建不同領域教學共備的平台，支持更多教師自主共備、共好。

草根體育團隊則強調，兩天課程內容包含菜鳥教師必備的基礎體適能工具應用、競爭型運動-陣地攻守球類運動教學演示及討論、空汙及雨天備用室內課程應用、競爭型運動-守備/跑分性球類運動教學演示及討論、體適能活動-零時體育及課間活動策略教學演示及討論，希望透過講師說明設計理念及實作，以及共議討論產出課程設計模組，提供全台灣體育教師用於教學現場。

體育 寒假

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