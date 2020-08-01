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颱風季到農民擔心秋茶採收 力行產業道路力拚提早完工

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
力行產業道路地質破碎經常坍方，南投縣長林明溱多次會勘改善，方便部落居民運銷農產。記者江良誠／攝影
力行產業道路地質破碎經常坍方，南投縣長林明溱多次會勘改善，方便部落居民運銷農產。記者江良誠／攝影

南投縣仁愛鄉力行產業道路是全國路況最差的公路之一，但最近正值秋茶採收，加上颱風季節到來，居民擔心道路改善工程影響茶葉採收製作，南投縣長林明溱決定雙管齊下，以貨櫃牆前加設排水溝改善山水漫流路面，同時加派水泥車提高施工進度、縮短工期，讓農民及時完成茶葉採收。

力行產業道路起點位於台中市、南投縣市交界處，終點位於台14甲線仁和路路口，全長53.193公里，因地質脆弱容易坍方。目前在指標15至25公里處、49公里處兩處危險路段仍在進行道路改善工程。

現在正值仁愛鄉高山茶秋茶產季，陳姓農民說，力行產業道路曲折狹長，卻是農產對外運輸的唯一管道，眼看又有颱風形成，擔心萬一道路發生嚴重坍方，辛苦栽培的茶葉和其他作物來不及採收可能泡湯，相當焦急。

南投縣長林明溱說，力行產業道路地質不穩定，卻是仁愛鄉8個部落生計和交通的重要道路，因此，他多次會勘力行產業道路，並加強道路工程改善，希望提供民眾方便運銷農產、安全回家的道路。

目前在指標46公里處設置明隧道工程，15至25公里處危險路段改善工程停工，以利加速路面澆灌工程，工程全長10公里，原訂2階段進度各需20日曆天，但因目前正值秋茶採收時節，部落居民擔憂影響茶葉採收製作，經協調廠商後，確定將增加水泥車車次，第1階段翠巒至紅香部落聯外道路支線路段及第2階段紅香部落至力行部落路段都將縮短於2周內鋪設完成。

另外，49公里處坍方嚴重，也設計貨櫃牆前加設排水溝改善山水漫流路面情形，坡面加設菱形鋼網以岩釘固定後植生，降低崩塌可能，多管齊下提升力行產業道路的安全。

目前正值仁愛鄉秋茶採收季節，農民擔心颱風季道路受損影響採收。記者江良誠／攝影
目前正值仁愛鄉秋茶採收季節，農民擔心颱風季道路受損影響採收。記者江良誠／攝影
目前正值仁愛鄉秋茶採收季節，農民擔心颱風季道路受損影響採收。記者江良誠／攝影
目前正值仁愛鄉秋茶採收季節，農民擔心颱風季道路受損影響採收。記者江良誠／攝影
力行產業道路地質破碎經常坍方，南投縣長林明溱多次會勘改善，方便部落居民運銷農產。記者江良誠／攝影
力行產業道路地質破碎經常坍方，南投縣長林明溱多次會勘改善，方便部落居民運銷農產。記者江良誠／攝影

茶葉 農民 颱風

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