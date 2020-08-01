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跳1次1元！彰化家扶為弱勢兒童賺進3萬元

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化矽品精密公司員工帶家扶中心受扶助兒童出遊。圖／彰化家扶提供
彰化矽品精密公司員工帶家扶中心受扶助兒童出遊。圖／彰化家扶提供

跳動60秒賺捐款，彰化家扶中心主任王震光今天和40名扶助兒童，帶著計步器在1分鐘內卯足勁跳上跳下，合計跳動次數達3萬次，矽品精密公司捐款3萬元，彰化家扶獲得1萬5000元，另一半分給北台中家扶中心。

矽品精密彰化廠的廠址在和美鎮，公司連續第二年邀請彰化家扶沿海偏鄉地區40名受扶助兒童到新竹六福村遊玩，抵達目的地，舉辦創意滿分兼具趣味遊戲矽品i公益-太空漫步，家扶主任、社工員、扶助兒童約百人為了「賺」捐款，全力扭動身體，王震光自我調侃運動瘦身又做公益。1分鐘結束，計算擺動總次數約3萬次，矽品捐出相對應金額。

矽品志工陪伴家扶兒童玩遍各項遊樂設施，享受童年歡樂時光。就讀國小五年級的小佑有一姊、二弟，小佑的姊姊因幼時嚴重車禍導致自理能力喪失，生活起居均需家人時時在一旁照料，小佑媽媽在餐飲店上班，收入微薄，獨力撫養四名子女，格外吃力，一家人很少機會同遊，今天能舉家暢遊六福村，志工幫忙照顧小佑姊弟，小佑的母親既高興又感激。

彰化家扶主任王震光表示，矽品長期認養及助養家扶兒童，熱心舉辦公益活動招待家扶兒參與，經常號召員工響應每月固定愛心捐款，彰化家扶中心感謝矽品公司全體員工的善舉，也期待更多企業加入彰化家扶扶幼助貧行列，社會大眾響應「無窮世代」掏掏口袋零錢，幫幫孩子助學的活動。

捐款 家扶中心

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