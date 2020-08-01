台中打卡新景點 大安濱海樂園設施改善亮麗呈現

台中大安濱海樂園不僅有沙雕景觀，每年固定舉辦水上遊憩活動，近期更委外營運，設置全台首座海邊豪華露營區，讓遊客能體驗露營，並觀賞無敵海景；大安濱海樂園游泳池及周邊景觀沙灘戲水區等設施老舊，已在近期改善完工，園區內各項設備升級，以亮麗色彩呈現清新活潑風格，啟用後大受民眾好評，可提升海線觀光遊憩設施品質，結合大安媽祖文化園區及濱海露營區，串連高美濕地、海洋生態館等知名景點，帶動當地觀光發展。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，大安風景區擁有全台中獨一無二的濱海沙灘，本次園區設施做了許多更新及調整，考量遊客中心正前方沙灘上的木構長廊，影響欣賞大安美麗湛藍的海景及晚霞，市府將其完整保留遷移到游泳池畔，屋頂瓦片改採防水、隔熱材質，提供泳客遮陽休憩的場所，原址改成展演平台，未來無論舉辦表演活動或搭設舞台都很方便。

此外，本次工程亮點為從海堤上向外延伸至長廊上方施作景觀平台，讓造訪民眾及騎乘自行車車友可在上方欣賞海景及俯瞰沙雕，近期接近傍晚時，更吸引許多攝影愛好者在此捕捉大安夕陽美景。而戶外游泳池舊有的防水層時常突起斑駁，現已重新漆上6道防水層，提升戲水遊客的安全性及舒適度。