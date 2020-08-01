影／中部外籍工程師疑在台染疫 盧秀燕：不在台中

國內新冠肺炎疫情趨緩，至今已111天無本土確診個案，但中部傳出一名從事離岸風電產業的外籍工程師，最近要返回歐洲時，依規定到醫院篩檢，未料一採呈弱陽性。對此，台中市長盧秀燕今日表示，疑似染疫的外籍工程師不在台中，台中市並未接到中央要求疫調。

盧秀燕表示，台中市並沒有接到中央要求疫調，若是在台中的話，台中市政府衛生局就會接到中央要求疫調，因此顯然不在台中。

據了解，該外籍工程師的外商公司總部在歐洲，工程師在台灣西岸從事離岸風電工程，平常往返台北公司與中部外海風電場，由台中港進出海域。台中港務分公司表示，台中港務分公司為離岸風電工作船舶停靠作業補給港，將會配合防檢跟疾管相關單位疫調。