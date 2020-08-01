「傳書送愛」到全台最高海拔書房 文化局送夢想上梨山

台中市文化局昨天由副局長曾能汀率隊，前往全國最高海拔的書房，位於梨山上的「山那邊夢想書房」傳書送愛，精選200本好書送上梨山，這也是文化局首次贈書給山那邊夢想書房，以行動支持目前台灣最高開放式圖書館閱讀計畫。

文化局副局長曾能汀表示，「山那邊夢想書房」2017成立至今，推動「高山上的閱讀」不遺餘力，這段路途雖然艱辛，但圓夢的道路沿途風景卻是最美的，台中市立圖書館的行動圖書車也定期載滿2千冊圖書駛抵梨山國中小、平等國小，邀請學童及部落社區民眾共同參與閱讀，書車幾乎每個月都會前往梨山，每年累積里程超過2千公里傳遞夢想、傳遞愛，帶動山上的閱讀風氣。

台中市立圖書館長張曉玲指出，「傳書送愛」贈書活動為圖書館的好書捐贈計劃「傳書送愛、缺你BOOK」的延續，鼓勵民眾響應愛書分享活動，讓民眾發現除了將家裡爆滿的藏書送往二手書店外，亦可交由圖書館活化後上架提供民眾閱覽、納入好書交換、甚至送往偏鄉或適合的讀者手上，讓民眾與圖書館攜手將知識與愛源源不絕傳遞下去。

這次專為「山那邊夢想書房」挑選的200本好書，包含文學類、藝術類、心靈成長類、繪本等書籍，更包含近年來頗受歡迎的推理小說、民眾熱門借閱書籍等，除能充實書房藏書的豐富度，更將民眾捐贈的書做最溫暖的運用。

梨山賓館副總林閔政表示，「山那邊夢想書房」致力打造大人和小朋友共同分享的閱讀空間，這次非常開心收到文化局精心挑選的書籍。山那邊夢想書房的書籍，梨山、環山、佳陽、松茂部落的居民、學生或長期在山上工作的民眾都可以外借，也有許多遊客會在書房裡或把書籍帶回房內閱讀，打造獨一無二的梨山閱讀風景。

來自屏東縣的鄭先生全家一次來梨山旅遊，看到梨山賓館裡面有書房空間，覺得很新鮮；14歲的鄭小弟平常喜歡閱讀小說類的書籍，在學校也參加書香家庭計畫，閱讀多元類型的書籍並書寫心得，大量閱讀讓他在寫文章的時候可以應用，也拓展他的視野。

文化局也指出，閱讀防疫期間不打烊！台中市立圖書館的7輛行動圖書車，提供近百所偏遠國小、社區服務，且每月都會不畏路途遙遠上梨山一趟，駐點於梨山國中小、平等國小校園、社區等，每到之處不僅吸引孩子閱讀，結合多元有趣的閱讀小活動，更受到許多社區民眾喜愛，上梨山的路儘管單趟就近百公里，山路崎嶇、顛簸但想到能為孩子們多帶一些書過去，傳遞書香傳遞愛的理念始終支持著書車的前進。