影／中橫不要繼續開通？何欣純：「安全第一」來研商

今年是中橫開闢60周年，立委何欣純今天說，上個月29日，她與台中市議員林德宇、張玉嬿等人走訪梨山，會勘中橫脆弱路段修繕狀況，並且深入了解農友需求。中橫經921重創，不要繼續開通？不論開通上線或下線或其他方式，總工程經費都逾2百億元，未來會與交通部門密切研商，在安全第一的前提下，讓交通更順暢便捷，讓更多觀光客可以到梨山旅遊，而民眾也能買到更實惠的梨山特產。

何欣純指出，數十年前包括大里、太平及霧峰等地數上百位民眾上梨山耕種，近年來她每年都上梨山探訪。梨山有「水蜜桃故鄉」美譽，目前正值水蜜桃採收季，她赴梨山與農友座談，與會農友反應，山區人力嚴重不足、肥料管制及交通等問題，尤其缺工及交通問題最為嚴重。

何欣純強調，目前雖有「農業外勞」措施，但農友抱怨申請的規定很多，將要求農委會與勞動部檢討申請流程，並要求農委會研擬其他政策方式解決缺工問題。

此外，教育部2016年起推動「校園美感環境再造計畫」，以設計、創意的力量，把在地文化、自然景致、藝術元素融入校園空間，何欣純此次也與教育次長蔡清華參訪執行「校園美感環境再造計畫」的梨山國中小學。